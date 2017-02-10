DİSK-AR: KHK ile İşsizlik Fonu'ndan işverenlere yeni teşvikler Anayasa'ya aykırı

İstanbul, 10 Şubat () – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), kanun hükmünde kararname (KHK) ile, işverenlere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yeni teşvikler sağlanmasının Anayasa'ya aykırı olduğu uyarısı yaptı.

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada, 687 sayılı OHAL KHK’sinde kış lastiği, özel TV yayınlarının YSK denetiminden çıkarılması ve işverenlere teşvik gibi birbiriyle alakasız konularda düzenleme yapıldığı hatırlatıldı ve “Bu durum Anayasa'ya açıkça aykırıdır. Anayasanın 121. maddesi hükümetin ‘olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler’ çıkarabileceğini öngörür” denildi.

Bu KHK ile işveren kesimine sağlanan teşviklerin büyük bölümünün İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, dolayısıyla "işçinin parasından" karşılanacağına değinilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“İşverenlere sağlanan teşvik, yeni KHK'ya göre 2017 yılı sonuna kadar işe alınacak her ilave işçi için, İşsizlik Sigortası Fonundan işverenlere günlük 22.22 lira sigorta prim desteği sağlanacak. Bu kapsamda sağlanacak teşvik 30 gün çalışan bir işçi için ayda 666.6 lira olacak. Patronlara sağlanacak destek sadece sigorta primleri ile sınırlı değil. Sağlanan destek asgari ücretin netinin dışında kalan tüm kesintileri kapsıyor. Asgari Geçim İndirimi hariç gelir vergisi tutarı olan 93.31 lira ve damga vergisi 13.49 lira işverenlerden tahsil edilmeyecek. Böylece bir işçi için işverenlere sağlanan aylık destek 773.4 liraya ulaşacak. Bu desteğin yüzde 86.2'si İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Bu uygulama Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizlerden işe alınacak işçileri kapsayacak.”

Açıklamaya göre, işverenlerin bu destekten yararlanmaları için belirli koşulları yerine getirmesi gerekecek: Aralık 2016 itibariyle iş yerinde çalışan işçi sayısına ilave istihdam edilecek her bir işçi için bu destek verilecek. Teşvik istihdam artışı olmaksızın ödenmeyecek. Ek istihdam her türlü sigorta ve vergi kesintisinden muaf olacak. İşverenin teşvikten yararlanabilmesi için işe aldığı işçinin 3 aydır işsiz olması ve Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olması şartı aranacak. Böylece işveren işçiye sadece 1404 TL net asgari ücret ödeyecek. Vergi ve sigorta primi ödemeyecek. İstihdam teşviki sadece asgari ücretle işe alınanları kapsamayacak. Yüksek ücretli işçilerin ücretlerinin asgari ücrete karşılık gelen bölümüne ilişkin vergi ve sigorta primi tutarı (773,4 TL) işveren tarafından ödenmeyecek.

DİSK-AR açıklamasında, teşvik paketinin işçinin parası ve halkın vergileriyle işverenlerin desteklenmesi anlamına geldiği, 1.5 milyon yeni istihdam sağlama hedefi güden bu uygulamanın İşsizlik Sigortası Fonuna maliyeti 13 milyar lira civarında olacağına dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu teşvik paketiyle İşsizlik Sigortası Fonu bir kez daha yağmalanmış olacak. 2002 yılından bu yana işsizlere sadece 14.3 milyar lira ödeme yapan İşsizlik Sigortası Fonundan bir çırpıda 13 Milyar liraya el konulmuş olacak. DİSK, işçinin parası ile işverenlerin teşvik edilmesine karşıdır. Bu teşviklerin işe yaramayacağı daha önceki uygulamalardan bellidir. İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları amacına uygun kullanılmalıdır” denildi.