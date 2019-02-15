DİSK-AR: Kasım döneminde geniş̧ tanımlı işsizlik yüzde 19.3

İstanbul, 15 Şubat () - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR) hesaplamaları, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını içeren Kasım döneminde geniş tanımlı işsizliğin yüzde 19.3 düzeyinde olduğunu gösterdi.

DİSK-AR’ın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), İ̇ŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSHB) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara açıkladığı İşsizlik ve İstihdam Raporu‘na göre, Kasım döneminde geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 646 bin kişi oldu.

DİSK-Ar’ın raporunda, son bir yılda işsiz sayısı 700 binden fazla artarken, Ağustos-Kasım 2018 döneminde istihdam bir milyon kişi azaldığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“TÜİK’e göre Kasım 2017 döneminde yüzde 10.3 olan dar tanımlı (standart) işsizlik 2 puan artarak Kasım 2018’de yüzde 12.3’e yükseldi. Kasım 2017’de 3 milyon 275 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bine yükseldi. Böylece dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon sınırına çok yaklaşmış oldu.

“Geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 646 bine yükselirken, geniş̧ tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 19.3 oldu. Kasım 2017’ye göre geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 665 bin arttı.

“Sanayi üretimindeki büyük daralmaya paralel olarak istihdamda da daralma devam ediyor. Türkiye ekonomisinin yıllık yeni istihdam yaratma kapasitesi krizle birlikte ciddi biçimde geriledi.

“Kasım 2017’de 28 milyon 515 bin olan toplan istihdam 201 bin azalarak Kasım 2018’de 28 milyon 314 bine geriledi. Ağustos 2018 ile Kasım 2018 arasında ise istihdamda 1 milyon 4 bin azalma yaşandı.

“İşsizlik açısından öncelikle dikkate alınması gereken tarım dışı işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 2.1 puan artarak yüzde 12.2’den yüzde 14.3’e yükseldi.

“Genç işsizliği Kasım 2017’ye göre 4.3 puan artarak yüzde 19.3’ten Kasım 2018’de yüzde 23.6’ya yükselirken,. kadın işsizliği Kasım 2017’ye göre 1.3 puan artarak 13.4’ten 2018 Kasım ayında 14.7 oldu. Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde 18.4’e yükseldi.

“Ne eğitimde ne istihdam olan gençlerin (NEET, boşta gezer) oranı ise yüzde 24.3 oldu.

“İŞKUR verilerine göre Ocak 2019’da işsizlik ödeneği başvurularında rekor başvuru yaşandı. Başvuru sayısı Ocak 2018’de 145 bin iken yüzde 77 artarak Ocak 2019’da 257 bini aştı. Aylık toplam işsizlik ödeneği alanların sayısı Ocak 2018’de 439 bin iken yüzde 50 artarak Aralık 2018’de 655 bine yükseldi.

“İŞKUR verileri de işsizliğin arttığını ortaya koymaktadır. İşsizlikteki deprem İŞKUR’un kayıtlı işsiz sayılarına da yansıdı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2018 Ocak ayında 2.4 milyon iken, Ocak 2019’da 3.8 milyona yaklaştı.

“Türkiye bir yandan yüksek enflasyon ve diğer yandan yüksek işsizliğin birlikte görüldüğü bir ekonomik kriz yaşıyor. Ekonomideki durgunluk ve küçülmeye yüksek işsizlik ve enflasyon oranları eşlik ediyor.

“Böylece İşsizlik Sigortasının Fonunun keyfi kullanımına dayalı devasa teşviklerle yürütülen istihdam seferliğinin işe yaramadığı ve krizin en vahim sonucunun işsizlik depremi olarak ortaya çıktığı görülüyor."