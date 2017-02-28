Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 10.3 arttı

İstanbul, 28 Şubat () - İhracattaki yüzde 18.1'lik artışa karşın, ithalatın da yüzde 15.9 yükselmesinin etkisiyle, Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 10.3 artarak 4 milyar 309 milyon dolara çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük...

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 10.3 arttı

İstanbul, 28 Şubat () - İhracattaki yüzde 18.1'lik artışa karşın, ithalatın da yüzde 15.9 yükselmesinin etkisiyle, Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 10.3 artarak 4 milyar 309 milyon dolara çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Ocak ayında ihracat 11 milyar 278 milyon dolara, ithalat da 15 milyar 586 milyon dolara çıktı.
Dış ticaret açığının büyümesine karşılık, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ocak ayında yüzde 71 düzeyindeyken, bu yıl Ocak ayında yüzde 72.4'e yükseldi. Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 12 arttı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ocak ayında yüzde 49.6 düzeyindeyken, 2017 Ocak ayında yüzde 47'ye geriledi. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12 artarak 5 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ocak ayında 1 milyar 122 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 684 milyon dolar ile Irak, 676 milyon dolar ile İngiltere ve 655 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin'den  yapılan  ithalat,  2017  yılı  Ocak  ayında  1  milyar  851 milyon  dolar  oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 480 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 187 milyon dolar ile Almanya ve 734 milyon dolar ile ABD izledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.