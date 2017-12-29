Dış ticaret açığı Kasım'da yüzde 52.4 arttı

İstanbul, 29 Aralık () - Türkiye'nin yaptığı ithalatta artış hızının Kasım ayında, ihracat artış hızının iki katına çıkmasıyla dış ticaret açığı yüzde 52.4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 artarak 14 milyar 217 milyon dolara, ithalat da yüzde 21.3 artarak 20 milyar 537 milyon dolara çıktı.

Böylece, Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 52.4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmeye bağlı olarak, ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Kasım ayında yüzde 75.5 düzeyindeyken, bu yıl Kasım ayında yüzde 70'in de altına çekilerek yüzde 69.2'ye düştü.

Yılın ilk 11 aylık döneminde ihracat yüzde 10.4 artışla 143 milyar 213 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde ithalat yüzde 16.9 artışla, 200 milyar doları da aşarak 210 milyar 704 milyon dolara tırmandı.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı geçen yıl Kasım ayında yüzde 46.7 düzeyindeyken, bu yıl Kasım ayında yüzde 49.1'e çıktı. AB’ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 6 milyar 983 milyon dolara yükseldi.

Almanya'ya yapılan ihracat Kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar ile ilk sırayı alırken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD izledi.

İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 982 milyon dolar ile Almanya alırken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92.8 düzeyinde gerçekleşti ve yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.9'da kaldı.

Buna karşılık, toplam ithalattaki payı yüzde 81.1 olan imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki yüksek teknoloji ürünlerinin payı da yüzde 15.7 oldu.