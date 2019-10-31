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Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 6.6 artışla 2.06 milyar dolar
Dış ticaret açığı Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artarak 2 milyar 56 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;...
EKONOMİ 31.10.2019, 10:07
Dış ticaret açığı Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artarak 2 milyar 56 milyon dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Eylül ayında, yüzde 0.3 artarak 14 milyar 436 milyon dolara, ithalat yüzde 1.0 artarak 16 milyar 492 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Eylül ayındaki yüzde 88.2 düzeyinden, ytzde 87.5'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Eylül ayında, yüzde 0.3 artarak 14 milyar 436 milyon dolara, ithalat yüzde 1.0 artarak 16 milyar 492 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Eylül ayındaki yüzde 88.2 düzeyinden, ytzde 87.5'e geriledi.
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