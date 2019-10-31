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Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 6.6 artışla 2.06 milyar dolar (2)

Dış ticaret açığı Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artarak 2 milyar 56 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;...

EKONOMİ 31.10.2019, 10:20
Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 6.6 artışla 2.06 milyar dolar (2)
Dış ticaret açığı Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artarak 2 milyar 56 milyon dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Eylül ayında, yüzde 0.3 artarak 14 milyar 436 milyon dolara, ithalat yüzde 1.0 artarak 16 milyar 492 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Eylül ayındaki yüzde 88.2 düzeyinden, yüzde 87.5'e geriledi.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.3, ithalat yüzde 4.5 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0.7, ithalat yüzde 1.9 azaldı.
TÜİK verilerine göre Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 275 milyon dolar ile ilk sırayı alırken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 847 milyon dolar ile İtalya ve 778 milyon dolar ile Irak izledi.
Rusya'dan yapılan ithalat, 1 milyar 859 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 536 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 484 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 18 milyon dolar ile ABD izledi.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Eylül ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.2'dir.
Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.4'tür. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77.1'dir. Eylül ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15.4'tür.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 artarak 15 milyar 219 milyon dolar, ithalat ise 16 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89.8 oldu.
Dış ticaret istatistikleri özel ticaret sistemi ve genel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemi kullanılarak hesaplanıyor. Özel ticaret sisteminde, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanıyor.
 

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