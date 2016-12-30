Dış ticaret açığı 11 ayda 50 milyar doları aştı

İstanbul, 30 Aralık () – Türkiye’nin dış ticaret açığı, Kasım sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.8 azalmasına karşın, 50 milyar doları aşarak 50 milyar 403 milyon dolara çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 11 ayında ithalat 180.2 milyar dolara ulaşırken, ihracat 129.8 milyar dolarda kaldı. 2016 yılı Kasım ayındaki ihracatı 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9.7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılan ihracat ise yüzde 0.9 azaldı. Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 4.1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Kasım ayında yüzde 73.1 iken, 2016 Kasım ayında yüzde 75.7'ye yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat yüzde 0.9 azaldı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.9, ithalat yüzde 4.6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6.7, ithalat yüzde 2.4 arttı. Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 6.6 arttı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Kasım ayında yüzde 48 iken, 2016 Kasım ayında yüzde 46.7 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 6.6 artarak 5 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Kasım ayında 1 milyar 239 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (874 milyon dolar), BAE (833 milyon dolar) ve Irak (796 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Kasım ayında 2 milyar 1 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 822 milyon dolar), Rusya (1 milyar 294 milyon dolar) ve İtalya (878 milyon dolar) izledi. Yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 3.7 oldu Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerinin Kasım ayında toplam ihracattaki payı yüzde 92.1 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33.9 olarak belirlendi. Yüksek teknolojili ithalatı yüzde 16.8 oldu İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82.9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Kasım ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16.8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 46.5 olarak belirlendi. (Tablo)