Dinler: Çinli dostlarımız, Kapadokya turizminin lokomotifi oldu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR ()- KAPADOKYA Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya bölgesi turizm sektörü olarak zaman zaman sıkıntılı dönemler geçirdiklerini belirterek, ''Çinli dostlarımız bu süreçte bölgenin lokomotifi oldu. Bunu artık daha ileriye taşımanın gerekliliğine inanıyoruz'' dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük online seyahat acentası (OTA) olan ve merkezi Şangay'da bulunan Ctrip’in Türkiye Müdürü Carol Yang ile Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Ürgüp'te işbirliği toplantısı yaptı. Toplantıya, KAPTİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Bölge Sorumlusu Atakan Altuğ da katıldı. Yaklaşık 3 milyar dolar ciroya sahip olan ve 30 bin çalışanı bulunan Ctrip olarak Çinli turistlerin Kapadokya’ya olan ilgisinden ve Kapadokya otellerinin verdiği kaliteli hizmetlerden dolayı çok memnun olduklarını belirten Yang, ''Mevcut işbirliğini daha da geliştirmek adına Kapadokya’ya geldik. Bölgenin hizmet kalitesi, bölgenin kendi güzelliği ile mükemmel bir uyum içinde bulunuyor'' dedi.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ise, ''Sıkıntılı dönemler geçirdik ama Çinli dostlarımız bu süreçte bölgenin lokomotifi oldu. Bunu artık daha ileriye taşımanın gerekliliğine inanıyoruz ve daha üst segment Çinli turistlerin münferit olarak bölgemizi tercih ediyor olmasından ötürü büyük mutluluk duyuyoruz'' ifadelerini kullandı. KAPTİD Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Altuğ da, “Kapadokya ve Kayseri entegrasyonunu gerçekleştirmek ve Çinli turistlerin bölgemizde kalış süresini artırmak için Erciyes Kış Turizmi çok iyi bir alternatif. Bu konuda da güzel çalışmalar yapacağımıza ve işbirliği içerisinde olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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