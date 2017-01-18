"Dilovası'nda sızan fuel oil doğa katliamına yol açtı"

İzmit, 18 Ocak () – Doğa Derneği, İzmit Körfezi Diliskelesi liman bölgesinde Perşembe günü sızmaya başlayan fuel oilin bölgede büyük bir doğa katliamına yol açtığını duyurdu.

Doğa Derneği’nden yapılan açıklamada, deniz kuşları başta olmak üzere pek çok deniz canlısını akaryakıta bulayan sızıntı, bölgedeki tüm kıyıları, denizel biyolojik çeşitliliği ve insan sağlığını büyük tehlikeye attığına dikkat çekildi.

Açıklamada, yaşanan felaketin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen sorumlular ve yapılan kurtarma çalışmaları hakkında gereken resmi açıklamanın yapılmadığına işaret edilerek, bölgenin trafiğe ve insan giriş çıkışına da kapatıldığı ve bu nedenle alanı temizleme çalışmalarının takip edilemediği savunuldu.

Önce balıklar, sonra insanlar zehirlenecek

Açıklamaya göre, sızıntıdan ilk zarar gören su kuşları ve yüzey temizleme çalışmaları yapıldığına dair açıklamalar olsa da daha büyük bir tehdit oluşturan dibe çöken fuel oilin temizlenmesi konusunda hiçbir girişim bulunmuyor. Diğer akaryakıt türevlerine göre viskozitesi daha yüksek olan fueloil, en önemli özelliği olarak dağıldığı tüm bölgeyi kaplıyor. Deniz canlılarının besin kaynaklarının bir akaryakıt türevi ile kaplanması, balıkları ve bu balıklarla beslenenleri doğrudan etkiliyor.

Akaryakıta bulanmış kuşlar hala yaşam mücadelesi veriyor

Felaketin duyulması üzerine bölgeye giden Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol, kıyı ve denizel alanda incelemeler yaparak zarar gören canlıların durumunu değerlendirdi ve ekledi:

“Felaketin etkilediği kıyılara sözde temizleme çalışmalarından bir gün sonra ulaştığımızda durumun ciddiyetini daha iyi anladık. Kıyının deniz ile kesiştiği bölgede ulaşabildiğimiz yerlerde onlarca deniz anasının yanısıra onlarca yakıta bulanmış ölü ve canlı sakarmeke gözlemledik. Avrupa’dan ve ülkemizdeki diğer sulak alanlardan kışlamak için bölgeye gelen su kuşları için tehlike devam ediyor.”

Alanda ilk müdahaleyi gerçekleştiren Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yaprak Fidancı, kıyı ve denizdeki kirlenmeyi 14 Ocak 2017 Cumartesi sabahı fark ettiklerini ve kirliliğin gün içerisinde arttığını belirtti. Fidancı’nın verdiği bilgiye göre, ilk müdahale mahalle imecesi şeklinde dernek üye ve gönüllüleri tarafından gerçekleştirilerek, bulunan tüm kuşlar kişisel çabalar ve Körfez Belediyesi’nin olanakları ile Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne aktarıldı.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne sevk edilen 58 kuşun 17'si hayatını kaybetti

Körfez Belediyesi’ne bağlı iş makinaları kıyıdaki kirliliği kamyonlara yükleyerek ortamdan uzaklaştırdı. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne sevk edilen 58 kuşun 17'si çeşitli sebeplerle hayatını kaybederken diğer bireylerin durumu iyiye gidiyor. Hayvanat bahçesi uzmanları halen birçok kuşun fuel oile bulanmış halde olduğunu ve duyarlı vatandaşların bu kuşları evlerine götürüp temizlemeye çalıştıklarını bildirdi. Ancak uzmanlar temizleme işlemleri sırasında çözücü olarak mazot, benzin vb. maddelerin kullanılmasının canlıya daha çok zarar vereceğini bildirerek, bunun yerine zeytinyağı kullanılmasını tavsiye ediyor.

"Temizliğinin acilen en uygun şekilde yapılmasını talep ediyoruz"

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Petrol sızıntısı gibi felaketlerin doğaya verdiği zarar gördüğümüzden çok daha fazla. İlgili bakanlıkların ve şirketlerin bu felaketlere karşı çok hassas ve hazırlıklı olmaları, gerektiğinde sivil toplum kuruluşları ve uzmanlarla iş birliği yaparak çalışmaları gerekmektedir. Kocaeli’de gerçekleşen bu felaketin sorumlularının ve boyutunun açıklanmasını, hem yüzeydeki hem de dibe çöken fuel oilin temizliğinin acilen en uygun şekilde yapılmasını talep ediyoruz."

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