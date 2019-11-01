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Dilek Çapanoğlu’na 'öncülük eden' başarı ödülü

İSTANBUL, -(Kurumsal Haber)-Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından gerçekleştirilen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde İstanbul Akvaryum'un Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu’na, '2019 yılı Kadın Girişimciler...

EKONOMİ 31.10.2019, 14:50
Dilek Çapanoğlu’na 'öncülük eden' başarı ödülü

İSTANBUL, -(Kurumsal Haber)-Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından gerçekleştirilen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde İstanbul Akvaryum'un Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu’na, '2019 yılı Kadın Girişimciler Ödülleri' kapsamında 'Öncülük Eden' kategorisinde başarı ödülü verildi.

YAPDER tarafından gerçekleştirilen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'nin ikincisi düzenlendi. Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğine sahip İstanbul Akvaryum'un Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, iş dünyasının önemli temsilcileri, sivil toplum liderleri, siyasetçiler, sanatçılar, akademisyenler toplumun kanaat önderi seçkin isimlerinden oluşan jüri tarafından 2019 yılı Kadın Girişimciler Ödülleri kapsamında ‘Öncülük Eden’ kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü. Kadın Girişimciler Ödülü ile ilgili jüri tarafından yapılan açıklamada ‘İstanbul Akvaryum’un Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olarak yılda yerli ve yabancı 1,5 milyon ziyaretçi ağırlaması, turizmde yaratılan katma değer yanında çevreci faaliyetler ve bilimsel çalışmalar ile ülke tanıtımına sağladığı katkı’ ödül gerekçesi olarak gösterildi.

İstanbul Akvaryum’un Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu yaptığı açıklamada, "Öncülük eden başarı ödülünü aldığım için İstanbul Akvaryum ekibim adına çok gururluyum, mutluyum ve değerli jüriye teşekkür ediyorum. İstanbul Akvaryum olarak dünyanın en büyük tematik akvaryumuyuz. Yılda 1,5 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu da aslında şu anda Türkiye’nin en önemli sembol tesislerinden biri olduğumuzu gösteriyor. Bu başarının arkasında yatan bir ekip çalışması var" dedi.

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