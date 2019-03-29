Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTU
Erdoğan kritik ilçe Tuzla'da konuştu
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...

“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı

İstanbul, 29 Mart () - Gelişmiş analitik ve yapay zekada dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden SAS, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile birlikte “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” projesi kapsamında geleceğin meslekleri arasında yer alan...

“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı

İstanbul, 29 Mart () - Gelişmiş analitik ve yapay zekada dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden SAS, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile birlikte “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” projesi kapsamında geleceğin meslekleri arasında yer alan veri analitiği uzmanı yetiştirmek amacıyla, “SAS® Yazılımı Sertifikalı Genç Profesyoneller” isimli bir online sertifika programı oluşturdu.
Söz konusu online sertifika programı, Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde öne çıkmasını sağlayacak yetişmiş insan gücü açığının kapatılmasında önemli bir rol oynaması beklenen “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” projesinin önemli bir ayağı olarak görülüyor.
Sertifika programının yüzlerce gencin veri analitiği alanında uzmanlaşarak, yeni bir kariyer fırsatı yakalamasını sağlamasına yol açması beklenirken, SAS yazılımlarını kullanmayı öğrenecek ve SAS sertifikası alacak olan gençler, veri analitiği uzmanı olarak SAS profesyoneli arayan şirketlerde çalışma fırsatı yakalayacak.
Sertifika eğitiminin online olması zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırarak, bireylerin kendi programını oluşturmasına izin veriyor.
Online kayıt olduktan sonra SAS’ın akademik amaçlı programını indirecek olan öğrenciler e-öğrenme sınıflarında gerekli bilgileri edinecek, çevrimiçi web seminerlerinde ise; SAS uzmanlarına akıllarına takılan soruları sorabilecek, güncel bilgileri, ipuçlarını edinecek ve altın değerinde tavsiyeler kazanacaklar.
Programın tüm aşamalarını tamamladıktan sonra sertifika sınavına girecek olan öğrenciler, sınavı başarıyla geçmeleri durumunda sertifika almaya hak kazanacaklar. (Fotoğraflı)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328