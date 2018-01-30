“Dijital sistemlere beş milyon liradan fazla yatırım yaptık, yapay zekayı devreye aldık”

İstanbul, 30 Ocak () – Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Özgür Maraş bugüne kadar dijital teknolojilere beş milyon liradan fazla yatırım yaptıklarını ve yapay zeka teknolojisini de devreye aldıklarını söyledi.

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama şirketi Garenta ve ikinciyeni.com’un 2017 yılı rakamları ve 2018 hedeflerinin açıklandığı toplantıda, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş “Bugüne kadar dijital teknolojilere 5 milyon liradan fazla yatırım yaptık. On kişilik ekibimizi 70 kişiye çıkardık. Ayrıca şube sayımızı da üçten yediye çıkardık. Gelecek yıllar için de bu konuda yapılan yatırımları artırmayı hedefliyoruz. Çok yakın bir gelecekte müşterilerimiz evlerinden çıkmadan, işlerinden izin almadan yalnızca birkaç butona basarak otomobillerini saatler içerisinde satma ve yine yalnızca telefonlarını kullanarak hayallerindeki otomobile saatler içerisinde ulaşacak. Sabah işe eski otomobilinizle gelip akşam evinize yepyeni bir otomobille dönebileceksiniz” dedi.

Açıklamada ikinci el araç alım–satım platformu olarak konumlanan ikinciyeni.com sitesi üzerinden ise 2017 yılında toplam 20 bin otomobilin satıldığı, 2018 yılında da çift haneli büyümeyi sürdürmeyi hedefledikleri aktarıldı.

Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Özgür Maraş, 2018 yılında 27 bin otomobil satışı hedeflediklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: ”İkinci el otomobil sektörüne yepyeni bir soluk kazandırmayı hedeflediğimiz İkinciyeni.com platformumuz ile satıcı veya alıcının diğer platformlardaki gibi birden fazla kişiyle muhatap olma derdini ortadan kaldırıyoruz. 2017 yılına kadar sadece Çelik Motor otomobillerinin satışını gerçekleştirdiğimiz ikinciyeni.com’a gelen yoğun talep üzerine sitede oluşturulan açık artırma platformunu tüm bireysel ve kurumsal müşterilerimizin hizmetine sunduk. Hafta içi her gün ortalama 100 otomobil satışa sunuyoruz. Profesyonel ve bağımsız ekspertiz hizmetimizi, alanındaki geniş tecrübeleri ve uzmanlığı ile bağımsız kuruluş olan TÜV SÜD üzerinden yürütüyoruz. Çok yakın zamanda “listele sat” ve “hemen al” gibi yeni satış özelliklerimiz de devreye alacağız.”

Carwizz ile otomobilin piyasa değerini öğrenmek artık daha kolay

İkinciyeni.com’u diğer ikinci el otomobil satış platformlarından farklı kılan yapay zeka uygulaması olan Carwizz’e de dikkate çeken Maraş, “Siteye üye olanlar akıllı fiyatlandırma modülü olan Carwizz üzerinden otomobillerinin, piyasa değerini kolayca öğrenebiliyor. Carwizz ekspertiz raporunda mevsimsel ve ekonomik etkilerde dahil olmak üzere otomobiller en ince detayına kadar inceleniyor.

Maraş’ın verdiği bilgilere göre Carwizz otomobiller için yapılan gelecek fiyat öngörülerinde ve hasar analizlerinde de kullanılabiliyor. Carwizz öncesi bir otomobilin değerleme süresi 48 saati geçerken, bugün tam 112 marka ve model anında değerlendiriliyor.

Garenta sektörde ilk üçe girdi

Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren yenilikçi araç kiralama markası Garenta’ya da ilişkin bilgiler paylaşan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, 2010 yılında 5 bin adet olan toplam araç parkını 2017 yılında kısa ve uzun dönem kiralama olmak üzere 35 bin adete çıkararak sektörde ilk 3 firma içinde yer aldıklarını belirtti.

Son olarak Çelik Motor’un 2018 yılında devreye alacağı iki yeni projesinden de bahseden Özgür Maraş, otomobil alım satımına farklı bir boyut getirecek olan Bulur markası ile ikinci el otomobil alıp satmak isteyenleri, ilanlar arasında kaybolmadan, son derece basit bir yolla buluşturacaklarına dikkat çekti. Üzerinde çalışılan diğer proje Praticar ile de kullanıcılar, otomobilleriyle ilgili vergi, bakım vb tüm süreçleri bir uygulama üzerinden yürütebilecek.

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