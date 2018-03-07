Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

'Dijital Reklam Yatırımları' 2017'de yüzde 15.5 büyüyerek 2.163 milyon liraya ulaştı

İSTANBUL, ()-2017 yılı Dijital Reklam Yatırımları IAB Türkiye tarafından açıklandı. IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2016 yılına göre yüzde 15,5 oranında artarak 2.163 Milyon TL’ye ulaştı. IAB...

'Dijital Reklam Yatırımları' 2017'de yüzde 15.5 büyüyerek 2.163 milyon liraya ulaştı

İSTANBUL, ()-2017 yılı Dijital Reklam Yatırımları IAB Türkiye tarafından açıklandı. IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2016 yılına göre yüzde 15,5 oranında artarak 2.163 Milyon TL’ye ulaştı.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, görüntülü (display) reklam yatırımları 2017’de yüzde 16 büyüyerek 1.228 milyon TL oldu. Görüntülü (display) reklamlar kategorisinde en büyük payı 879,7 milyon TL ile Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları aldı. Video reklam yatırımları ise yüzde 50’lik büyümeyle 269,5 milyon TL olarak gerçekleşirken,doğal reklam ( native) 78,6 milyon TL’ye ulaştı.

E-POSTA KÜÇÜLDÜ, OYUN İÇİ REKLAM BÜYÜDÜ

Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 815 milyon TL olurken, İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 103 milyon TL’ye çıktı. E-posta, küçülmeyi sürdürdü ve 5,2 milyon TL oldu. Buna karşılık Oyun İçi reklamlar 13 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.

2.163 milyon TL’lik toplam dijital reklam yatırımlarının 1.093 milyon TL’si görüntülü reklam, arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti. 340 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 76’sı mobil cihazlarda yer aldı. 2017’de programatik satın almanın artışı sürdü ve büyüklüğü 1.411 milyon TL’ye çıktı.

"YÜZDE 15.5'LİK BÜYÜME SEKTÖR VE EKONOMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun,  2017

yılını değerlendirirken şunları söyledi:

 “IAB Türkiye olarak yaptırdığımız Dijitalin Ekonomiye Katkısı Araştırması'nın verilerine göre, 1 TL’lik dijital reklam yatırımı milli gelire 17,2 kat olarak yansıyor. Bu veriyi dikkate aldığımızda yüzde 15,5’lik büyümenin hem sektör hem de ekonomi açısından önemi anlaşılıyor. Bu yıl ve devamında büyümeyle birlikte çok daha önemli bir kavram gündemimizde olacak.

 DOLAYSIZ EKONOMİ DEVRİMİ

Dolaysız Ekonomi, sanayi devrimi ve IT devrimi kadar büyük bir olay. Bu ekonomi sonsuz sayıda mağaza ve raf barındırıyor. Üretim kapasitesinin de sonsuz olduğu bu ortamda dilediğiniz her şey 7/24 kapınıza geliyor. Küçücük işletmeler devlerle rekabet edebiliyor. Dolaysız  ekonomide bulut  teknolojisi, veri ve doğru içgörü kapitalden daha önemli ekonomik değerler olarak kabul ediliyor. Dijital reklam endüstrisi Dolaysız ekonominin tam kalbinde yer alıyor ve tüm ezberleri bozan radikal bir değişimin öncülüğünü üstleniyor. Dolaysız ekonominin dolaysız markalarını bekleyen çok iş var. IAB olarak görevimiz internetin ana dil olduğu bu düzende markaların başarısına destek vermek olacak.”

 IAB 45 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

45 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive AdvertisingBureau), tüm dünyada interaktif reklamcılığın gelişmesi, reklam yatırımlarından daha fazla pay alması için çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda reklam verenlere, ajanslara ve medya ajanslarına interaktif iletişimin katma değerini anlatıyor. Kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlıyor. Merkezi Amerika da bulunan IAB’nin, Avrupa’daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine ediliyor. IAB Türkiye, dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarında düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafından, 2007’de bir platform olarak kuruldu ve 2011 Temmuz ayında dernekleşme sürecini tamamladı. IAB Türkiye’nin şu an 160 üyesi bulunuyor.

Yıllara göre dijital reklam yatırımları dökümü şöyle: 

 

 

                                                         2016                2017                                  Değişim

Dijital Reklam Yatırım Toplamı   1.872,42               2.162,56                              15,50%

 Display Reklam Yatırımları          1.059,14               1.227,76                              15,92%

Gösterim ya da tıklama bazlı      821,37                  879,66                                 7,10%

Video reklam yatırımları               179,80                  269,50                                 49,89%

Native                                             57,97                        78,59                             35,59%

                                                                 

Arama Motoru Reklam Yatırımları           706,62   814,49                               15,27%

Ücretli sıralama yatırımları                        706,62     814,49                              15,27%

                                                                 

İlan Sayfaları Reklam Yatırımları                91,06     102,51                             12,57%

                                                                 

Diğerleri              15,60     17,80                    14,08%

E-posta                5,64       5,13                      -9,10%

In-gameadvertising 9,96   12,67                      27,21%

 

*Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir.

 

Sosyal Medya Reklam Yatırımları             262,43   340,29                  29,67%

Sosyal medya reklam yatırımları               262,43   340,29                  29,67%

                                                                 

Mobil    601,02   1.093,16                              81,89%

Programatik       993,79   1.410,58                  41,94%

 

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314