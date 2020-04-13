Dijital pazarlama pastası bir yılda yüzde 13 artacak

Statista verilerine göre, dünya çapındaki dijital reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. Araştırmaya göre, 2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Şirketler, Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pazarlamaya ağırlık verme eğiliminde.

Koronavirüs günlerinde oluşan sosyal hareketsizlik ekonomideki canlılığın önünü kesiyor. McKinsey’in paylaştığı verilere göre, küresel ekonomik büyüme oranı salgın nedeniyle 2020’nin başında öngörülen yüzde 2,5 yerine yüzde 1,8’e kadar düşecek. Türkiye’de başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyası, Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pazarlamaya ağırlık verme eğiliminde.

KOBİ’lerin yüzde 56’sı ürün satışı için online oluyor

Facebook’un Future of Business raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58.

59 milyon vatandaş internete bağlı, 50 milyonu her gün online

Şirketlerin koronavirüs belirsizliğinde dijital pazarlamaya yoğunlaştıklarını belirten Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Küresel Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 84’ü her gün internete giriyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 63’ü sosyal medya platformlarını kullanıyor. Doğru hedef kitle analizi, pazarlama stratejisi ve uygulamayla hedeflenen satış oranına ulaşmak ve marka değerini artırmak mümkün.” sözleriyle dijital pazarlamanın marka bilinirliğini ve satışları artırdığına dikkat çekti.