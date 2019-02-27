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Dijital dönüşüme yerel maliyetlerle hız kazandırılacak 

İSTANBUL, () - TÜRKİYE'NİN ilk bulut entegratörü olarak 2015 yılında oluşturulan Bulutistan ile IBM arasında kurulan iş birliği, SAP HANA Bulut Projeleri’nde Türk lirası üzerinden belirlenen maliyetler sayesinde Türkiye’deki işletmelerin...

Dijital dönüşüme yerel maliyetlerle hız kazandırılacak 

İSTANBUL, () - TÜRKİYE'NİN ilk bulut entegratörü olarak 2015 yılında oluşturulan Bulutistan ile IBM arasında kurulan iş birliği, SAP HANA Bulut Projeleri’nde Türk lirası üzerinden belirlenen maliyetler sayesinde Türkiye’deki işletmelerin dijital dönüşümüne hız kazandırmayı hedefliyor.

2016 yılında Euro Cloud tarafından düzenlenen Avrupa Bulut Ödülleri’nde ‘Yılın Startup Servis Sağlayıcısı’ seçilen Bulutistan, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri (Microsoft, HPE, Netapp, Veeam, IBM) ile işletmelerin teknoloji yatırımlarını ‘kullandığın kadar öde’ modeline çeviriyor.

Bulutistan ve IBM, geçen hafta düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin teknoloji yöneticilerini ağırladı.Teknoloji liderleri bir araya gelerek, dijital transformasyon ile beraber bilişim sektöründe yaşanan hızlı dönüşümün ortaya çıkardığı ihtiyaçları ve bulut çözümlerinin ihtiyaçlara yönelik sunduğu avantajları konuştu.

IBM Modern Alt Yapı Çözümleri ile oluşturulan mimarinin, Bulutistan'ın Profesyonel Hizmetler Ekibi tarafından Türkiye’de Equinix veri merkezlerinde yönetildiği belirtildi. Platformun yüksek bant genişliği ve performans sunan yapısının, Avrupa'daki diğer entegre Equinix veri merkezlerinden hizmet veren küresel bulutlarla birlikte hibrit projelerin başarıyla hayata geçirilmesine olanak sağladığı ifade edildi.

‘KULLANDIĞIN KADAR ÖDE’ HİZMET MODELİ

SAP HANA’nın, bellek içi teknolojilerin getirdiği performansla, geleneksel sistemlere kıyasla çok daha hızlı ve kesintisiz bir altyapı sunduğu biliniyor. ‘Kullandığın kadar öde’ modeliyle sunulan hizmet, işletmelere platformu sadece ihtiyaç duydukları kadar kullanma ve maliyet tasarrufu yapma imkanı veriyor.

MALİYETLER YEREL, REKABET GÜCÜ İSE KÜRESEL ÖLÇEKTE

Türk Lirası üzerinden belirlenen maliyetler sayesinde platformun Türkiye’deki işletmelere küresel devlerle eşit koşullarda rekabet etme imkânı tanıyacağına dikkat çeken Bulutistan Genel Müdürü Begim Başlıgil, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Hali hazırda Türkiye’nin önde gelen kurumlarından 20’si SAP HANA hizmetini altyapımızdan kullanıyor ve bu sayı her geçen gün hızla artıyor. Müşterilerimiz SAP HANA için donanım yatırımı yapmak yerine sadece kullandıkları kadarını ödüyorlar; kullanım kapasitelerini ise istedikleri zaman artırıp azaltabiliyorlar. SAP sistemlerini bu yapı üzerinde çalıştıran müşterilerimiz için erişilebilirlik ve performansın çok önemli olduğunu biliyoruz, IBM Power mimarisi ile bu anlamda çok yüksek bir performans elde ediyoruz. 2018 yılındaki hızlı büyümemizde SAP altyapısındaki IBM tercihimizin rolü çok büyük. Sloganımız ise ‘Yüksek performans, hızlı kurulum, esnek kullanım’.”

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