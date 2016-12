Dijital çağda ‘Yandex Metrica’ ile veri analizi

İstanbul, 26 Aralık () - Yandex’in İstanbul’da ilk kez düzenlediği dijital analitik semineri teknoloji sektörü çalışanlarını bir araya getirdi. İçinde yaşadığımız dijital dünyada veriyi analiz etmenin önemine odaklanan seminerde web analitiği ve mobil analitik konularının yanı sıra Yandex’in web analiz aracı Metrica eğitimi de verildi. Dünyanın önde gelen arama motorlarından biri olan Yandex, dijital çağda veriyi doğru okumanın önemini vurgulamak ve dijital analitik konusunda sunduğu ürün ve hizmetlerin fark yaratan özelliklerini paylaşmak için bir seminer düzenledi. Kolektif House Levent’te yapılan Yandex'le Dijital Analitik Semineri’nde, sektörde önde gelen şirketlerde ve ajanslarda görev yapan 50’den fazla teknoloji çalışanı bir araya geldi. Dijital analitikten reklam ve pazarlamaya, kullanıcı deneyimini geliştirmenin püf noktalarından başarı hikâyelerine kadar farklı konu başlıkları ile düzenlenen etkinlikte Yandex’in Moskova merkezinden gelen konuşmacılar da yer aldı. Yandex Metrica Ürün Sorumlusu Barış Mert Gezer, Yandex olarak kullanıcıların internet deneyiminin gelişmesine yardımcı olan servisler sunduklarını, bunların başında da web analiz aracı olan Metrica’nın geldiğini belirterek şunları söyledi: “Günümüzde kullanıcıları doğru anlamak ve buna göre aksiyona geçmek kritik başarı faktörü olarak öne çıkıyor. Yandex olarak web analiz aracımız Metrica ile en iyi analizleri yaparak, dijital platformların iş geliştirmelerine katkı sağlıyoruz.” Metrica ısı haritası Barış Mert Gezer, özellikle tıklama ısı haritasının Metrica’nın en önemli özelliklerinden biri olduğunu söyledi. Metrica ile kullanıcıların site üzerinde tıkladığı tüm alanları bir ısı haritası olarak gözler önüne serdiklerini belirten Gezer, “Isı haritası web sitelerinin gelişmesi gereken yerleri ile ilgili ipuçlarını veriyor. Isı haritasının yanı sıra her bir oturumu video gibi izlemeyi sağlayan Webvisor servimiz de yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle e-ticaret siteleri müşterilerinin online alışveriş deneyimini geliştirmek için Webvisor servisimizden yararlanıyor.” Yandex’in Moskova’daki merkezinde “Head of Yandex Metrica” pozisyonunda görev yapan Viktor Tarnavsky, Metrica’yı müşteriyi merkeze alan stratejilere yol göstermek için geliştirdiklerini belirtti. Viktor Tarnavski şunları söyledi: “Metrica’da sahip olduğumuz modellerle, kullanıcıları anlamanın en iyi yollarını sunuyoruz. Metrica’da kullanıcılarınızı ‘sadık olanlar’, ‘sıklıkla gelenler’ veya ‘az ziyaret edenler’ olarak segment edebiliyorsunuz. Ayrıca verileri çok hızlı bir şekilde; demografik istatistikler, kronolojik istatistikler, cinsiyet istatistikleri, dönemsel ve saatlik analizler, kullanıcının geldiği kaynak istatistikleri gibi başlıklara ayırarak detaylı bir şeklinde gösterebiliyoruz. Büyük verinin doğru şekilde analizi için Metrica’yı öneriyoruz. Müşterilerimizin de ürünümüzden memnun olduğunu görmek bizi sevindiriyor.” Başarı hikayesi: Metrica’nın Ntvspor.net’in dijital dönüşümündeki rolü Seminere katılarak bir konuşma yapan Doğuş Yayın Grubu Dijital Ürün Müdürü Nasibe Sağır, Metrica’nın ntvspor.net sitesinin dijital dönüşüm ve yenilenme sürecindeki rolünü anlattı. Ntvspor.net’te kullanıcı deneyimini artırmak istediklerini ve bu nedenle geçtiğimiz aylarda bir dönüşüm yaşadıklarını belirten Nasibe Sağır şunları söyledi: “Ntvspor.net olarak yeni web ve mobil trendlerine uygun bir yapıya kavuşmak, kullanıcılarla olan etkileşimimizi geliştirmek istedik. Kullanıcıların ntvspor.net üzerindeki tüm adımlarını net bir şekilde görmemizi sağlayan Metrica, bu yolculukta en büyük yardımcımız oldu. Öncelikle sitenin beta versiyonunu devreye aldık. Kullanıcılarımızın tıklama haritasına göre aksiyonlarımızı geliştirdik. Örneğin ‘foto galeri’ kategorisi ile genel ‘haberler’ kategorilerindeki yolculukları okuyucularımızın tercihlerini Metrica üzerinden gözlemleyerek, beklentilere göre değiştirdik. Yaptığımız her geliştirme ve yeniliğin aldığı tepkiyi Metrica üzerinden takip ederek en doğru sonuçlara ulaştık.” (Fotoğraflı)