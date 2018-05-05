Dicle Elektrik'ten Bismil'e 27.5 milyon liralık enerji yatırımı 

DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), sorumluluk bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek için Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden Bismil’de 27.5 milyon liralık enerji yatırım projesini başlattı.

DEDAŞ, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde alçak ve orta gerilim yer altı kablolu şehir şebekesi yapım işini başlattı. Bu nedenle düzenlenen proje tanıtım toplantısına DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyar Gaz Genel Müdürü M. Salih Deniz ve ilçedeki daire müdürleri ile bazı muhtarlar katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan şirketin Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, gerçekleştirilecek yatırım sonrasında Bismil'de kurulu gücün 41,2 MVA’dan, 56,4 MVA’ya çıkartılarak yüzde 37 oranında artırılacağını söyledi. Yaka, bu çalışma ile 12 bin aboneye direkt müdahale edilerek sağlıklı ve kesintisiz enerji kullanmalarının sağlanacağını, proje dışında kalan abonelerin ise ring şebeke sayesinde olası arıza kaynaklı kesintilerden en az biçimde etkileneceklerini bildirdi.

Toplam 27.5 milyon liraya mal olacak yatırım, ilçedeki 85 trafo bölgesinde yürütülecek. Bu çalışmalar sırasında 1250 beton direk sökülecek ve 28 beton köşk montajı gerçekleştirilecek. İlçede can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden trafolar ve havai şebekeler 20 bin 790 metreküp kanal kazılması ve 200 bin metre yer altı kablo montajı yapılması sonucunda yer altına alınacak. Teknolojik gelişmelere uygun monoblok beton köşklü trafoların kurulacağı proje ile şehir aydınlatması da artırılacak. Bu çerçevede 1400 aydınlatma direği ile çevre aydınlatması sağlanacak.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, projenin 31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanması öngörülmesine rağmen, halkın kazılardan daha az etkilenmesi ve çalışmaların daha erken tamamlanması için projenin biteceği tarihi Ekim ayı ortasına çekme planları yaptıklarını söyledi.



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