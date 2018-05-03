Dicle Elektrik Çağrı Merkezi başarı hedefini aştı

2014’te kurulan ve halen bölgede konuşulan 4 ayrı dilde hizmet vermeye devam eden Dicle Elektrik Dağıtım Çağrı Merkezi, başarı grafiğini artırıyor. Merkezin, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) belirlediği başarı performans seviyesini aşarak çağrı cevaplama oranını yüzde 98.62, servis seviyesi ise yüzde 96.92 olarak gerçekleştirdiği belirtildi.

EPDK tarafından tüm çağrı merkezleri için belirlenen performans seviyeleri çağrı cevaplamada yüzde 80, servis seviyesinde ise yüzde 95 olarak açıklanmıştı. Buna göre, çağrı merkezini arayanların yüzde 80’ine ilk 20 saniyede yanıt verilmesi, yüzde 95’ine ise mutlaka yanıt verilmesi gerekiyor. Bu hedeflere ulaşan veya aşan merkezler başarılı sayılıyor. Söz konusu hedefler ışığında Dicle Elektrik Çağrı Merkezi'nin 2018 yılının ilk çeyreğindeki çağrı cevaplama oranı yüzde 98,62 olurken, servis seviyesi ise yüzde 96,92 olarak gerçekleşti. Merkez bu verilerle çağrı cevaplama oranı ve servis seviyesinde EPDK’nın belirlediği performans başarı seviyesinin üzerine çıktı.

İSTİHDAM OLANAĞI YARATTI

Dicle Elektrik Çok Dilli Çağrı Merkezi, kurulduğu günden bu yana ciddi ilerlemeler kaydederken, bölge istihdamına da katkı sağladı. İlk kurulduğunda 50 kişinin görev yaptığı Dicle Elektrik Çağrı Merkezi’ndeki çalışan sayısı 166 kişiye ulaştı. Teknolojik yatırımlar ile santral altyapısı iyileştirilen çağrı merkezinin başarı skorları, EPDK tarafından belirlenen başarı kriterlerinin üzerine çıktı. Türkiye’de elektrik dağıtım sektöründeki 21 şirketin tümünde kurulan çağrı merkezleri, müşteri şikayetlerini değerlendirerek, en kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak üzere görev yapıyor. Bu merkezler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın müşteri memnuniyeti kriterlerini açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor. Tüm dağıtım şirketleri arasında ise sadece Dicle Elektrik Çağrı Merkezi Türkçe’nin yanında Kürtçe, Arapça ve Zazaca dillerinde de hizmet veriyor.

(FOTOĞRAF)