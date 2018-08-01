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Dicle Elektrik aydınlatma seferberliğini 60 günde tamamladı

İSTANBUL, () - SORUMLULUK bölgesindeki illerde enerji altyapısını yenilemek için yatırımlar yapan Dicle Elektrik, aydınlatma bakım çalışmalarına da devam ediyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri ile onlara bağlı...

Dicle Elektrik aydınlatma seferberliğini 60 günde tamamladı

İSTANBUL, () - SORUMLULUK bölgesindeki illerde enerji altyapısını yenilemek için yatırımlar yapan Dicle Elektrik, aydınlatma bakım çalışmalarına da devam ediyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri ile onlara bağlı 49 ilçede yaklaşık 1 milyon 700 bin aboneye dağıtım hizmeti sunan enerji şirketi, son 2 ay içerisinde bölgesinde bulunan tüm armatürlerin kontrol ve bakımlarını gerçekleştirdi.

313 BİN ARMATÜR KONTROL EDİLDİ

Sorumluluk bölgesini oluşturan 61 bin 198 kilometrekarelik alanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ‘Hizmet Kalitesi’ ile ‘Müşteri Memnuniyeti’ yönetmelikleri çerçevesinde hizmet sunan Dicle Elektrik, gerçekleştirdiği çalışmalar ile bölgesindeki 313 bin armatürün tamamını kontrol etti.

Aydınlatma Kontrol ve Bakım ekipleri vasıtası ile yapılan kontroller sonunda; değişik nedenlerle yanmadığı belirlenen armatürlerin bir bölümü onarılarak faal hale getirilirken, bir kısmı da yenileri ile değiştirildi.

“VATANDAŞLAR YANMAYAN ARMATÜR GÖRDÜĞÜNDE 186’YI ARASIN”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Sistem İşletme Bakım Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, “Sorumluluk bölgemizde aydınlatma amacıyla kullanılan armatürler ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Haftada 7 gün 24 saat kesintisiz yaptığımız kontroller sırasında tüm armatürler elden geçirilerek, değişik sebeplerle yanmadığı belirlenen armatürlerin tamamı onarılmıştır. Hedefimiz, yanmayan tek bir armatürün dahi olmadığı aydınlık bir Dicle Elektrik Dağıtım bölgesi yaratmaktır” dedi.

Türk, vatandaşlardan yanmayan armatür gördüklerinde ‘186’ numaralı çağrı merkezine bildirmelerini isteyerek, ihbar geldiği anda en kısa sürede gerekli müdahalenin yapılacağını söyledi. 

(FOTOĞRAF)

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