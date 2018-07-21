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DiCaprio’dan “şebekesiz güneş enerjisi” mesajı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Temmuz () - Dünyaca ünlü aktör ve çevre gönüllüsü Leonardo DiCaprio, Tanzanya’dan yaptığı bir paylaşımda elektrik şebekelerinin ulaşamadığı bir köydeki Maasai ailesinin güneş paneliyle elektrik elde ettiği...

DiCaprio’dan “şebekesiz güneş enerjisi” mesajı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Temmuz () - Dünyaca ünlü aktör ve çevre gönüllüsü Leonardo DiCaprio, Tanzanya’dan yaptığı bir paylaşımda elektrik şebekelerinin ulaşamadığı bir köydeki Maasai ailesinin güneş paneliyle elektrik elde ettiği anın bir fotoğrafını paylaşarak “şebekesiz güneş enerjisinin” yenilenebilir enerjilerden elektrik üretiminin önemine dikkat çekti.

Dünya genelinde hala 1 milyara yakın insanın şebeke elektriğine erişimi olmadığına dikkat çeken çevre gönüllüsü DiCaprio, Birleşmiş Milletler Vakfı’nın ve Küresel İklim Eylem Zirvesi (Global Climate Action Summit) hesabından alıntı yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

“Tanzanya’da Simanjiro Bölgesi Terraat beldesinden birkaç kilometre uzakta yaşayan Massai ailesi, ulusal şebeke köylerine kadar ulaşmadığı için bir fotovoltaik panel ve Mobisol sistemi ile elektriğini kendisi sağlıyor.

“Bu donanımla Maasai ailesi üç cep telefonu, iki radyo ve bir feneri şarj edebiliyor.

“Telefonlar aile büyükbaş hayvanlarını otlatmak için yer ararken de irtibatta kalmalarını sağlıyor.

“Dünya genelinde 1 milyara yakın insanın hala şebeke elektriğine erişimi yok.

“Bunun gibi güneş enerjisiyle çalışan şebekesiz sistemler insanların hayatlarını iyileştirmek ve iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarını azaltmak için büyük önem taşıyor.

Fotoğraf ise Eylül’de gerçekleşecek Küresel İklim Eylem Zirvesi öncesinde #EyeOnClimate (#Gözümüzİklimde) farkındalık kampanyası kapsamında fotoğrafçı @marcogarofalophoto tarafından çekildi. (Fotoğraf)

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