“Devletin kadınları daha fazla alanda desteklemesi gerekiyor”

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mart () – Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkan Yardımcısı Dr. Zehra Güngör, devletin kadın girişimcileri desteklemek adına yaptığı çalışmaların yetersiz olduğunu ve kadınlara finansal destek ve günlük bakım yardımı gibi kapsamlarda yardım edilebileceğini söyledi.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ve KAGİDER'in düzenlediği, "Hükümet kadın girişimcileri nasıl destekler ve kadın girişimcilere nasıl teşvik sağlar?" paneli, Birleşik Krallık İstanbul Konsolosluğu’nda yapıldı. Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes’ın moderatörlüğünde düzenlenen panele, Founders4Schools, Workfinder & The Scaleup Institute Başkanı Sherry Coutu, KAGİDER Başkan Yardımcısı Zehra Güngör ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater katıldı.

Panelde, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta kadın girişimcilere sunulan destekler kapsamında Zehra Güngör şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devlet şu an kadın girişimcilerin desteklenmesi için çeşitli çalışmalar yapıyor fakat biz bunların yeterli olduğunu düşünmüyoruz.

"Devletin bu alanda yaptığı çalışmaları destekliyoruz çünkü kadınları ve kadın girişimcileri desteklemek yalnızca ekonomi için değil sosyal gelişim için de oldukça büyük önem taşıyor. Bunu elde edebilmek için devletin yapabileceği şeyler var.

"Devlet şu anda, diğer kadınları destekleyebilmek için iyi bir düzeyde olmanızı, bunu yapabilmek için de tamamen iş odaklı olmanızı istiyor.

"Fakat devletin, kadınların iş odaklı olabilmeleri amacıyla onları günlük hayatlarında desteklemek için yapabileceği şeyler var ve bunlar arasında finansal destek ve günlük bakım yardımı gibi alanlar yer alıyor.

"KAGİDER, hatta sivil toplum kuruluşları olarak biz, sosyal hizmetler, devlet kanunları, rol modelleri ve karar verme mekanizmalarında kadın eksikliğinin yanında finans ve piyasalara erişimdeki zorluğun, kadın girişimciler için mevcut engellerin üzerine bindiğini düşünüyoruz fakat bütün yasa önerileri hizmet sektörüne yönelik yapılıyor.

"Bu durumu değiştirme amacıyla biz KAGİDER olarak 'Ticaretin Kadınları' projesini yürütüyoruz.

"Söz konusu proje bir portal çözümü olarak çalışıyor. Bu portalda veri ve bilgileri bir araya getiriyoruz ve ağ ve iletişim kaynağı oluşturulmasını sağlıyoruz. Böylece, kadınları deneyimlerini ve ilham verici öykülerini paylaşmak için bir araya getiriyoruz."