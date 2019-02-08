“Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”nda ikinci faza geçiliyor

İstanbul, 8 Şubat () - Ocak ayında yürürlüğe giren, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”nda ikinci faz için çalışmalar hızlandı.

İlk etapta 25 milyon liraya kadar cirosu olan mikro ve küçük ölçekli şirketlerle başlatılan uygulamaya, yıl ortasına doğru bu kez 125 milyon liraya kadar cirosu olan orta ölçekli şirketler de dâhil edilecek.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, sigorta sektörünün 2018 yılını 54.6 milyar liralık bir prim üretimi ile kapattığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Datalara baktığımızda sigorta şirketlerinde bu ürünle ilgilenen 10 müşteriden biri alacak sigortası ürününü almaya başlamış durumda.

“2019 sonunda bir önceki yıla göre en çok büyüme gerçekleştirecek branşlardan birinin, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası olacağını düşünüyoruz.

“Alacak sigortası yaptıran 3 milyon liraya kadar satış yapan şirketler alıcılarına 100 bin lira, 3 milyon lira ile 10 milyon lira arası satış yapan şirketler alıcılarına 200 bin lira, 10 milyon lira ile 25 milyon lira arası satış yapan şirketler ise alıcılarına 300 bin lira tutarında kestikleri her bir fatura karşılığında teminat garantisi sunuyorlar.

“Alacak sigortası yeni bir ürün olduğu için henüz sigorta havuzunda ciddi rakamlara ulaşmış değil. “Ancak 2019 sonu itibariyle sektörümüzün büyümesinde önemli kalemlerden birinin alacak sigortası olmasını bekliyoruz.

“Datalara baktığımızda sigorta şirketlerinde bu ürün ile ilgili yoğun bir ilginin olduğunu gözlemliyoruz.

“Türkiye genelinde 15 bin acente ve 150 sigorta brokerlik şirketi poliçe kesebilir durumda. KOBİ’lerimizin bunlardan herhangi birine başvurarak datalarını paylaşmaları yeterli.

“Ürün hangi sigorta şirketinden alınırsa alınsın, KOBİ’ler kendi parametreleri doğrultusunda prim ödüyorlar.” (Fotoğraflı)