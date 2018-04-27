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Dev kargo uçağı 'Antonov 124' Antalya'ya geliyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da devam eden Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, dünyanın en büyük 2'nci kargo uçağı Antonov 124'ü ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı'nda...

Dev kargo uçağı 'Antonov 124' Antalya'ya geliyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da devam eden Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, dünyanın en büyük 2'nci kargo uçağı Antonov 124'ü ağırlayacak.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı'nda devam eden havacılık fuarı Eurasia Airshow, özel uçakları ağırlamaya devam ediyor. 28-29 Nisan tarihlerinde, halka bilet karşılığında açık olacak fuarda, dünyanın en büyük 2'nci kargo uçağı Antonov 124, yarın ziyaretçiler tarafından görülebilecek. Dev uçak iki gün uçuş gösterileri de yapacak. Antonov 124, 120 tonla 4500 kilometre mesafe kat edebiliyor.
EFSANE UÇAKLAR PİSTTE
Son iki günü halka açık olacak fuarda, yerli üretim olan ATAK, Leonardo Alenia C-27J Spartan, Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 29 ve CASA C-295M, Çekya Hava Kuvvetleri'ne ait Gripen, Ruslara ait Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) gibi efsane uçaklar boy gösterecek. Fuarda ayrıca simülasyon gösterileri ve drone yarışları da gerçekleşecek.

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