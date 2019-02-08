Deutsche Bank’tan Euro Bölgesi'nde gerileme uyarısı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Şubat () – Deutsche Bank Cuma günü yaptığı uyarıda Euro Bölgesi’nin bir “gerileme”ye yakın olduğu uyarısı yaptı ve Euro Bölgesi için 2019 gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) öngörüsünü yüzde 0.9’a indirdiğini duyurdu.

Deutsche Bank açıklamasında, “Euro Bölgesi GSYH öngörümüzü, son iki ayda üçüncü kez değiştirerek yüzde 1.2’den yüzde 0.9’a indirdik. Euro Bölgesi ekonomik bir gerilemeye yakın” denildi.

Deutsche Bank’ın uyarısı, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) Robert Kaplan’ın Euro Bölgesi hakkında yaptığı gerileme yorumları sonrasında geldi. Banka daha önce de Almanya’nın ekonomik bir gerilemeye sürüklendiğini söylemişti.

Bunun yanında, İtalya ekonomisinin, yılın son çeyreğinde üst üste ikinci kez daralmaya girmesiyle teknik bir gerileme evresine girmesiyle Avrupa Komisyonu’nun ülkenin 2019 yılı için GSYH öngörüsünü düşürmeyi planladığı duyuruldu.