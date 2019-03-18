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Deutsche Bank ve Commerzbank birleşme için görüşüyor

İstanbul, 18 Mart ) - Almanya'nın en büyük iki bankası, Deutsche Bank ve Commerzbank yaptıkları açıklamalarla, birleşme görüşmelerinde bulunduklarını duyurdular. Deutsche Bank'ın açıklamasında, "Ortaya çıkan fırsatlar ışığında,...

Deutsche Bank ve Commerzbank birleşme için görüşüyor

İstanbul, 18 Mart ) - Almanya'nın en büyük iki bankası, Deutsche Bank ve Commerzbank yaptıkları açıklamalarla, birleşme görüşmelerinde bulunduklarını duyurdular.
Deutsche Bank'ın açıklamasında, "Ortaya çıkan fırsatlar ışığında, Deutsche Bank'ın yönetim kurulu stratejik seçenekleri gözden geçirmeye karar verdi" denildi ve Deutsche Bank olarak Commerzbank ile görüşmeler yapıldığı doğrulandı.
Commerzbank'ın yatırımcılara yaptığı açıklamada, iki bankanın da potansiyel bir birleşme için açık görüşmelere başladıkları belirtildi.
Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, çalışanlarına Deutsche'nin "küresel ağa sahip güçlü sermaye piyasasıyla küresel banka olmayı" hedeflediğini söyledi.
Deutsche Bank Yönetim Kurulu, bu ayın başlarında, olası bir birleşmeyi hedefleyen görüşmelere başlamak için yeşil ışık yakmıştı.

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