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Deutsche Bank Securities işlem sistemine Nasdaq teknolojisi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart () – ABD merkezli Deutsche Bank Securities, Nasdaq'ın teknolojisini benimseyerek, döviz işlemleri için oluşturulan Autobahn'ın kurulmasının ardından, ülkedeki hisse senetleri için tek bir işlem platformu...

Deutsche Bank Securities işlem sistemine Nasdaq teknolojisi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart () – ABD merkezli Deutsche Bank Securities, Nasdaq'ın teknolojisini benimseyerek, döviz işlemleri için oluşturulan Autobahn'ın kurulmasının ardından, ülkedeki hisse senetleri için tek bir işlem platformu oluşturdu.
Perşembe günü yapılan duyuruya göre, Deutsche Bank AG iştiraki üçüncü çeyrekte işlemlere başlamayı hedefliyor. Platformun, büyük müşterilere, talep ve teklifleri eşleştirme işlemlerinden komisyon almadan,  doğrudan alım satım yapması amaçlanıyor.
Bankanın alt kuruluşu, New York’ta merkezi bulunan borsa işletmecisinin, risk kontrolleri, alan gözetimi, ticari raporlama hizmetlerini içeren ürünler kullanacağını açıkladı.
Kuzey ve Güney Amerika'da hisse alım satım işlemlerinin yanı sıra operasyon yöneticisi olan Nicolas Balatsos, anlaşmayı dijitalleşmeye yapılan bir yatırım olarak tanımladı ve "Riski etkin bir şekilde depolama ve yönetme yeteneğimiz ile, bu platform müşterilerimize Deutsche Bank'a özgü olan çekici bir likidite teklif ediyor" dedi.

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