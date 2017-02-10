Deutsche Bank: Küresel piyasalarda 2017 bir dönüm noktası olacak

İstanbul 10 Şubat () - Deutsche Bank Sabit Getiri Kıymetler Baş Stratejisti Jim Reid, küresel politikalarda ve varlık fiyatlarında 35 yıllık bir döngünün sonuna yaklaşıldığına dikkat çekerek, "2017 yılının finansal piyasalarda bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum” dedi.

Deutsche Bank'ın Küresel Piyasalarda Görünüm 2017 Konferansı, iş ve finans dünyasından üst düzey yöneticilerin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Deutsche Bank'tan yapılan konferansla ilgili açıklamaya göre, Küresel ekonomiyi etkileyen makro konuların ele alındığı konferansa iş ve finans dünyasından 200’den fazla yönetici katıldı.

Deutsche Bank Türkiye’nin Ülke Başkanı ve Deutsche Bank A.Ş.’nin Genel Müdürü Ersin Akyüz'ün yaptığı açılış konuşmasında global olarak son yıllarda görülen en büyük siyasi belirsizliklerin yaşandığı dönemden geçildiğini belirtti ve ekledi:

"Türkiye'deki müşterilerimiz son zamanlarda iç gündeme odaklandılar"

“Türkiye'deki müşterilerimiz son zamanlarda haklı olarak iç gündeme odaklandılar. Ama inanıyoruz ki senenin ilerleyen günlerinde hem siyasi hem de finansal olarak global gelişmeler müşterilerimizin değerlendirmelerinde artan oranda önem kazanacaktır. Müşterilerine finansmandan danışmanlık ve yatırım işlemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Deutsche Bank, Küresel Piyasalarda Görünüm 2017 Konferansı’yla müşterilerinin yatırım kararlarına yardımcı olacak genel bir çerçeve çizmeyi hedefliyor.”

Deutsche Bank Baş Stratejisti Jim Reid de konuşmasında, "Küresel politikalarda ve varlık fiyatlarında 35 yıllık bir döngünün sonuna yaklaşmamızdan dolayı, 2017 yılının finansal piyasalarda bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Küresel siyasi belirsizlik global büyümedeki oynaklığı artırıyor”

“2017'de küresel büyüme görünümü şüphesiz ki son 3-6 ayda olumlu anlamda gelişti. Bununla birlikte, küresel siyasi belirsizlikteki artış nedeniyle global büyümenin seyrindeki oynaklık tartışmasız bir şekilde artıyor. Her ne kadar piyasalar için bu yılın iyi bir yıl olması muhtemel ise de, önümüzdeki aylarda piyasa fiyatlarındaki oynaklıkta dönemsel artışların görülebileceğini tahmin ediyorum. Buna ek olarak, küresel politikalarda ve varlık fiyatlarında 35 yıllık bir döngünün sonuna yaklaşmamızdan dolayı, 2017 yılının finansal piyasalarda bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Bizlerin hayatlarında uzun yıllardır alışageldiğimiz trendlerde 2017’de kalıcı geri dönüşlere şahit olabiliriz.”

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