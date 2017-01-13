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Deutsche Bank: Kredilerin erken çağrıldığı haberi asılsız

İstanbul, 13 Ocak () – Deutsche Bank, dün yayımlanan “Deutsche Bank Operasyonu” başlıklı haberdeki iddiaları "asılsız" diye niteledi. Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, haberde geçen “kredilerin vadesinden...

Deutsche Bank: Kredilerin erken çağrıldığı haberi asılsız

İstanbul, 13 Ocak () – Deutsche Bank, dün yayımlanan “Deutsche Bank Operasyonu” başlıklı haberdeki iddiaları "asılsız" diye niteledi.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, haberde geçen “kredilerin vadesinden önce geri çağrılması” ve başka kurumlarla işbirliği içinde “operasyon” yürütülmesi gibi iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı ve şöyle devam edildi:

"Söz konusu asılsız iddiaların yayımlanmasından önce Deutsche Bank ile irtibata geçilmemiş ve kendisinden bu konuda bir bilgi de talep edilmemiştir. Bankamızın adının terörizm ile beraber anılması kabul edilemez. Haberde geçen bu ve buna benzer asılsız suçlamaların herhangi bir olumsuzluğa yol açmamasını içtenlikle temenni ediyoruz. Deutsche Bank, Türkiye'nin önemli altyapı yatırımlarına finansman sağlayarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını, döviz, bono ve hisse senedi alım satımı işlemlerinde aracılık hizmetleri vermek suretiyle karşılayarak ve bu yolla Türk finansal piyasalarına likidite kazandırarak Türkiye'nin finansal piyasalarının gelişimine katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu hizmetleri; profesyonel bir yaklaşımla, en yüksek ahlaki standartlara ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere bağlı kalarak vermeye devam edeceğiz."

 

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