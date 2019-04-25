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Deutsche Bank: Commerzbank birleşmesi yeterince yararlı olmayacaktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Almanya’nın en büyük iki bankası olan Deurtsche Bank ve Commerzbank’ın birleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlamnası üzerine bir yazılı açıklama yapan Deutsche Bank, birleşmenin "yeretince...

Deutsche Bank: Commerzbank birleşmesi yeterince yararlı olmayacaktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Almanya’nın en büyük iki bankası olan Deurtsche Bank ve Commerzbank’ın birleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlamnası üzerine bir yazılı açıklama yapan Deutsche Bank, birleşmenin "yeretince yararlı olmayacağı" nedeniyle görüşmelerin sonladırıldığını duyurdu.
Deutsche Bank’ın açıklamasında, “Deutsche Bank Yönetim Kurulunun dikkkatli analizleri sonrasında alınan karara göre, bankanın Commerzbank ile birleşmesinin uygulama maliyetleri, anapara ihtiyacı ve birleşmeden dolayı oluşacak riskleri karşılamayacağının ortaya çıkmasıyla, bankalar arasıundaki görüşmeler sona erdirildi” denildi.
Deutsche Bank’ın, Commerzbank birleşmesinin başarısız olması halinde uygulamak için b ikinci bir seçenek hazırlığında olduğu önceki günlerde duyurulmuştu.
Görüşmelerin sonladırıldığı haberinin ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 3.25 değer kazanırken Commerzbank hisseleri yüzde 1.81 düştü.

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