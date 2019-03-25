Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

Deusche Bank en üst düzey yetkilileri hisselerini satamayacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Mart () – Deutshce Bank’ın üst düzey yetkililerinin, Commerzbank’la birleşme görüşmeleri tamamlanmadan ellerindeki Deustshce Bank hisselerinini, anlaşmadaki gelişmelere ilişkin bilgileri olması nedeniyle satamayacakları...

Deusche Bank en üst düzey yetkilileri hisselerini satamayacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Mart () – Deutshce Bank’ın üst düzey yetkililerinin, Commerzbank’la birleşme görüşmeleri tamamlanmadan ellerindeki Deustshce Bank hisselerinini, anlaşmadaki gelişmelere ilişkin bilgileri olması nedeniyle satamayacakları duyuruldu.
Bankadan yapılan açıklamada, en üst düzey yetkililerin bir "iç uyuşmazlık listesi"ne eklendikleri belirtildi.
Geçen hafta Commerzbank ve Deutsche Bank potansiyel bir birleşme için görüşmeler yapıldığını duyurmuş ve bu duyurunun ardından sendikalar olası istihdam kayıplarına dikkat çektiler. Deutsche Bank hissdeleri 2018 yılında yüzde 35.7, son beş yıl içinde ise yüzde 74.15 değer kaybetmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328