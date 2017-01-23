Deriteks: Anayasal hak olan grev "vitrin süsü"ne dönüştürüldü

İstanbul, 23 Ocak () - Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (Deriteks), art arda gelen "grev ertelemeleri" ile, gerçekte "Anayasal hak" olan grevin, "vitrin süsü"ne dönüştürüldüğünü ileri sürerek, "Grev yasaklarına sendika ve konfederasyon ayırmaksızın tavır göstermeye ve hükümeti bu kararından vazgeçmeye" çağırdı.

Deriteks Yönetim Kurulu'nun, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın aldığı iki grev kararının art arda ertelenmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yasada 'erteleme' olarak geçen grevlerin "artık fiiliyatta yok edildiği" ileri sürüldü. "Grevin ertelenmesi demek belirli bir süre sonra yeniden başlaycağı anlamına gelmiyor. Ertelenen grevle toplu iş sözleşmeleri uzlaşma ya da yüksek hakem kurulu kararıyla sonuçlandırılmak zorundadır. Grev yasaklarıyla işverenlerin elleri güçlendirilmekte ve toplu sözleşmelerinin etkisiz kılınması" amaçlandığı savunulan Deriteks açıklamasında şöyle denildi:

"Bu sayede sendikaların, toplu sözleşmelerdeki uyuşmazlık sonrası grev yoluyla elde edecekleri kazanımlar engelleniyor. Sadece metalde değil farklı birçok işkolunda daha öncede grevler yasaklanmaya devam ediyor. Anayasada hak olan grev artık fiiliyatta bir vitrin süsüne dönüştürüldü. İşçilerin en küçük talebi dahi 'güvenlik gerekçesi' sayılabiliyor. Grev yasağı işçilerin taleplerinin hayata geçmesini engellediği gibi var olan kazanımları da tehdit ediyor. Grev yasakları sendikalaşma ve örgütlenme özgürlüğü hakkını da işlevsiz kılıyor. Toplu iş sözleşmelerinde işçiler için artık yeni bir kazanımdan bahsedebilmek mümkün değildir. Yapılacak sözleşmeler işçilerin elde ettiği kazanımların yerini işverenlerin rıza gösterdiği metinlere dönüştürülmek isteniyor. Grev yasaklarına bugün sessiz kalmak yarın kıdem tazminatının da bir çırpıda ortadan kaldırılmasına hizmet edecektir. Grev yasaklarına sendika ve konfederasyon ayırmaksızın tavır göstermeye ve hükümeti bu kararından vazgeçmeye çağırıyoruz."