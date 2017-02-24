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Depoda elma kalmadı, fiyat tırmandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - TÜRKİYE'de 400 bin ton elma üretimiyle üçüncü sırada yer alan Niğde'de bu yıl ürünün az olması nedeniyle, depolarda elma kalmadı, bu da ürün fiyatının artmasına neden oldu. Niğde'de 228 bin dekarlık alanda...

Depoda elma kalmadı, fiyat tırmandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - TÜRKİYE'de 400 bin ton elma üretimiyle üçüncü sırada yer alan Niğde'de bu yıl ürünün az olması nedeniyle, depolarda elma kalmadı, bu da ürün fiyatının artmasına neden oldu.
Niğde'de 228 bin dekarlık alanda elma üretimi yapılırken, bu yıl havaların soğuk gitmesi, don olaylarının yaşanması nedeniyle rekolte düştü. Amasya elmasının kilosu 2 -3 TL arasında, golden ve starking elmaların kilosu ise 1 - 2 TL arasında satışa sunuluyor.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, bu yıl soğuk nedeniyle elma üretiminin az olduğunu belirtti. Baş, "Bugün itibariyle ne kara ambarlarda ne de soğuk hava depolarında elma kalmadı. Şu an itibariyle Amasya cinsi elmanın kilosu 2 - 3 lira arasında satılıyor. Depolarda ürünün kalmaması nedeniyle elma fiyatları da yükselişe geçti. Elmamızın büyük bölümü bitmiş durumda. Yaklaşık 1 ay içinde elimizdeki tüm elmayı bitireceğiz" dedi.

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