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Dennis Rodman’ın Singapur gezisine Potcoin sponsor oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Eski NBA yıldızı ABD’li Dennis Rodman’ın “manevi destek” için ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında gerçekleşen tarihi zirve gezisine kripto para birimi Potcoin...

Dennis Rodman’ın Singapur gezisine Potcoin sponsor oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Eski NBA yıldızı ABD’li Dennis Rodman’ın “manevi destek” için ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında gerçekleşen tarihi zirve gezisine kripto para birimi Potcoin sponsor oldu.
Singapur’da ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında gerçekleşen ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve barış sürecinin tartışıldığı tarihi zirveye Trump’ın büyük destekçisi eski basketbolcu Dennis Rodman da katıldı.
Rodman’ın gezisine, ABD’de yasal olan ve gün geçtikçe büyüyen marijuana endüstrisine destek olup çözümler üreten kripto para birimi Potcoin sponsor oldu.
Kanada merkezli Potcoin, ABD’nin belirli eyaletlerinde marijuana kullanımının yasallaşmasıyla çalışmalarını sınırları dışına taşırken, Potcoin kurucusu Shawn Perez konuyla ilgili şöyle konuştu: “Potcoin ekibi olarak en başından beri rodman’ın barış görevini tümüyle destekliyoruz.”
Potcoin, ayrıca Rodman’ın Haziran 2017’deki Kuzey Kore gezisine de sponsor olmuş ve gezi sırasında Potcoin’in piysadaki değeri dokuz centten 16 cente yükselmişti.
 

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