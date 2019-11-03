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Denizli ve Uşak'tan en çok ihracat yapan 40 firmaya plaket

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 2018 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, Denizli ve Uşak'tan en çok ihracat yapan 40 firmanın temsilcisine plaket verildi. Denizli...

EKONOMİ 02.11.2019, 17:33
Denizli ve Uşak'tan en çok ihracat yapan 40 firmaya plaket

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 2018 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, Denizli ve Uşak'tan en çok ihracat yapan 40 firmanın temsilcisine plaket verildi.
Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) ev sahipliğinde, Pamukkale ilçesindeki otelde düzenlenen 2018 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ihracat yapan firmaların temsilcileri ve davetliler katıldı.
Ödül töreni öncesi konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların zor koşullarda güzel işler başardığını belirterek, "Sahada olan birisi olarak ihracatın nasıl ve ne zorluklarla yapıldığını biliyorum. Sizin duruşunuz ve mücadeleniz bu memleket için çok önemlidir. Çok önemli kırılacak noktalarda bazı duruşlar vardır ki bir memleketin tarihi ve kaderiyle özdeşleşir. O açından geçen sene kur üzerinden yapılan manipülasyona karşı duruşunuzla her ay ihracat rekorları kırarak, bizlerin başını dik tuttunuz. Bugünde özellikle son 1 yıldaki düzelmeyi görüyoruz. Bugün daha ortada bir şey yokken, kredi notumuzu düşüren kuruluşun da bu yalan notları düzeltme yoluna gittiğini görüyoruz. Demek ki artık bundan sonraki süreç daha iyi ve başarılı olacak. Sizi temsil etmekten, başarılarınızı anlatmaktan asla yorulmayacağız ve bıkmayacağız" dedi.
'TÜRKİYE EKONOMİSİ DENGELENİYOR'
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise hükümetin ihracat konusunda çok hassas davrandığını ifade ederek, "2018'de Türkiye çok büyük bir atak ile karşı karşıya kaldı. Ekonomi büyük bir atakla çöküntü içine sokulmak istendi. Ne yaptık, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve tüm bakanlıklarımız dik durdu. Geçen sene yüzde 25'lere çıkan enflasyon bu sene tek haneli rakamlara inecek. Ekonomik güven endeksi her gün artmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi dengeleniyor. Yeni ekonomik programla birlikte önemli adımlar atıldı. Son çeyrekten itibaren artı büyüme oranları da görülmeye başlanacak. İnşallah bu yılı artı büyüme oranıyla kapatacağız. Türkiye ekonomik anlamda daha da güçlenmeli. Ekonomik güçlülük siyasi anlamda da gücü beraberinde getiriyor. Görüyorsunuz, her gün tehditler geliyor. Ne oldu kurlarda oynama var mı? Yok. Faiz oranları aşağıya iniyor. Demek ki sağlam durduğumuz ve dik durduğumuz zaman Türkiye'yi tehdit edebilecek hiç bir kuvvet yok. İhracatçılarımız olarak sizlere güveniyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Denizli ve Uşak'tan en çok ihracat yapan toplam 40 firmaya plaketleri verildi. Tören daha sonra toplu fotoğraf çekeminin ardından sona erdi.

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