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Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

DENİZLİ Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, kentte üyeleri arasında yaptırdıkları ankette, 2019 yılının zorlu geçeceği yönünde sonuç çıktığını söyledi. DSO Başkanı Müjdat Keçeci, kentteki bir restoranda basın toplantısı...

Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek
DENİZLİ Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, kentte üyeleri arasında yaptırdıkları ankette, 2019 yılının zorlu geçeceği yönünde sonuç çıktığını söyledi.
DSO Başkanı Müjdat Keçeci, kentteki bir restoranda basın toplantısı düzenleyerek, her yıl üyeleri arasında yapılan 'Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Cillov'un da yer aldığı basın toplantısında Keçeci, 1361 sanayici arasından 490'unun anket çalışmasına katıldığını belirtti. Müjdat Keçeci, "Yaptırdığımız anket geçen yıllara göre ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Ankete katılan firmalar, 2017 yılına kıyasla 2018 yılının zor geçtiğini belirtirken, 2019 yılı için de kötümser beklentilere işaret ediyor. Üretim, satışlar, kârlılık ve yeni sipariş gibi performans kriterleri bakımından bakıldığında, sanayici açısından 2018 yılının 'kötü' geçtiği, aynı parametreler bakımından 2019 yılının da oldukça zor geçeceği beklentisi olduğu görünüyor" dedi.
2019 yılının istihdam beklentileri bakımından 2018'den görece olumsuz bir yıl olacağının öngörüldüğünü ifade eden Keçeci, ankette dikkat çeken bir verinin de finansman sorunu olduğunu belirtti. Müjdat Keçeci, "2018'de finansman sorunu yaşayanların oranı yüzde 44.65. Sanayicinin neredeyse yarısı finansman sorunu yaşıyor. Bu oran geçtiğimiz iki senede yüzde 28-30 seviyesinde idi. Sektörel olarak bakıldığında, ankete katılan firmalar arasında finansman sorunu yaşayanların en yüksek olduğu iki sektör, makine, metal ve tekstil-hazır giyim sektörü" diye konuştu.
Keçeci, dövizdeki artışın ve Türk Lirası'nın değer kaybının da sanayicileri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

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