Denizli'de petrol arama başvurusuna onay

DENİZLİ'de doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali yatırımı bulunan Turcas şirketinin kentte petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

Turcas Petrol Anonim Şirketi, Denizli'deki bir sahada petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Bakanlık, Turcas petrol şirketinin Denizli'deki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylanarak, 5 yıllığına lisans verilmesini uygun bulundu. Şirket, yüzölçümü 61 bin 102 hektar olan sahada lisans alabilmek için 17 Mart 2017 tarihinde başvurmuştu. Turcas şirketinin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde, Alman RWE şirketiyle birlikte yatırım yaptığı doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali de bulunuyor.