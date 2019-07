"Denizlerden çıkarılan tonlarca plastik PC’lerde kullanılıyor"

İstanbul, 19 Temmuz () - Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile kıyı temizleme çalışmaları gerçekleştiren Dell Technologies, okyanuslardan ve kıyılardan toplanan plastikleri, dizüstü bilgisayarların paketlerinde ve koruma materyallerinde kullanıyor.

Dell, Birleşmiş Milletler ile yapılan anlaşma çerçevesinde 2025 yılında okyanuslardaki plastiğin ürünlerde kullanımını 10 kat arttırmayı taahhüt etti.

Dell'den yapılan açıklamaya göre şirket, bugüne kadar 1 milyon tondan fazla kullanılmış elektroniği geri dönüşüme kazandırdı ve 45 bin tondan fazla geri dönüştürülmüş plastik ve diğer sürdürülebilir materyali yeni ürünlerinde kullandı. Dell Technologies’in operasyonlarını sürdürdüğü binaların tamamı sürdürülebilir hale getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Her yıl sekiz milyon ton plastik denizlere atılıyor ve bu rakam her yıl yüzde yedi oranında artıyor. Bazı hesaplamalara göre beş trilyon plastik parçası şimdiden okyanuslara karışmış durumda. Böyle giderse 2050 yılına gelindiğinde denizlerde balıktan çok plastik olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dell bu kötü gidişatı durdurmak için dünya çapında harekete geçti ve bazı ürünlerinin paketlerini yalnızca sahillerden, su yollarından ve kıyılardan toplanan plastikleri kullanarak yedi tondan fazla plastiği okyanuslardan uzak tutmayı başardı" denildi.

Dünya çapında 2020 yılı için belirlediği hedeflerin yüzde 75’ini tamamladığını, bazı hedeflerin üzerine çıktığını ve planların önünde ilerleme kaydettiğini açıklayan şirket, ilk olarak 2013 yılında tanıtılan "2020 Legacy of Good" planı ile Dell Technologies, sürdürülebilir insanlık ve Dünya için çalışmalarını sürdürüyor.

Dell, üretimde atık su miktarını 4.56 milyon metreküp azaltıp, ürün portföyünün enerji yoğunluğu ayak izini de yüzde 64 azalttı. Ayrıca bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 5 milyon saatlik gönüllü hizmet verildi, öğrencilere mentörlük yapıldı ve yeni kâr amacı gütmeyen teknoloji çözümlerine destek olundu.

Dünya çapında sürdürülen projelerin bazıları şöyle sıralanıyor:

- Basel Action Network (BAN) ile başarılı geçen pilot e-atık takip süresi sonrasında Dell Technologies, dünya çapında elektronik atık takip sistemlerine gereken teknolojik desteği veriyor.

- Dell, yeni geri dönüştürülmüş materyallerin kullanılması metoduyla, otomobil ön camlarından dizüstü bilgisayar çantalarının ve sırt çantalarının koruyucu, su geçirmez kaplamasını oluşturmayı başardı.

- Şirket sırt çantalarının boyanmasında da inovatif bir yöntem kullanarak yüzde 90 daha az atık su, yüzde 29 daha az enerji harcarken yüzde 62 daha az karbon salınımı gerçekleştirdi.

- Bu şekilde üretilen ilk sırt çantaları ile birlikte her ay yaklaşık 33 bin 500 kilogramlık çöp ortaya çıkmasının önüne geçiliyor.

- Seagate ve Teleplan ile birlikte yapılan ortaklık çerçevesinde Dell, dünyada nadir bulunan mıknatısların kurumsal cihazlardan çıkarılarak yeniden kullanılması sürecini başlattı.

- Pilot program kapsamında Dell Latitude 5000 serisi dizüstü bilgisayarlarda bulunan 25 bin Seagate sabit sürücüde yeniden kullanıma sokulan mıknatıslar kullanıldı.

- Böylece dünya çapında maden faaliyetlerinin ortaya çıkardığı hasar ve insan sağlığını tehlikeye atan süreçler azaltıldı. (Fotoğraflı)