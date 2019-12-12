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DenizBank’tan 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

DenizBank, uluslararası piyasalardan 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. DenizBank'tan yapılan açıklamada, "22 ülkeden 45 bankanın iştiraki ile yılın geniş katılımlı sendikasyonlarından biri olan işlem, Avrupa İmar ve Kalkınma...

EKONOMİ 12.12.2019, 09:37
DenizBank’tan 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
DenizBank, uluslararası piyasalardan 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.
DenizBank'tan yapılan açıklamada, "22 ülkeden 45 bankanın iştiraki ile yılın geniş katılımlı sendikasyonlarından biri olan işlem, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) uluslararası bankalar konsorsiyumu ile birlikte iki yıl vadeli dilimde, Türkiye’de katıldığı ilk sendikasyon olması nedeniyle de önem taşıyor" denildi.
Açıklamaya göre, söz konusu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America Merrill Lynch ve Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde ve Mizuho Bank aracılığında gerçekleşti.
Kredinin, turizm ve gemicilik de dahil müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılması planlanırken, EBRD tarafından sağlanan kısmı ise Türkiye’nin kırsal kesimindeki üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanılacak
Söz konusu kredinin DenizBank’ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini tescil ettiğini belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şöyle konuştu:
"Sektörde çok sayıda ilke imza atan sendikasyon işlemimiz DenizBank’ın sağlam yapısını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi.
"Türkiye ekonomisine taze kaynak sağlanması bakımından büyük önem arz eden işlem, gerek iki yıla varan uzun geri ödeme süresi gerek EBRD’nin uluslararası bankalar konsorsiyumu eşliğinde girdiği ilk işlem olması yönleriyle de çok değerli.
"Ekonomimizdeki yeniden dengelenme sürecinde son dönemde oluşan pozitif gelişmeler sonucunda işleme planladığımızın iki katına yakın ve 1.1 milyar dolar talep geldi.
"Bu tutarın 2019 yılında ülkemize giren en büyük miktardaki taze kaynak olması da bizi ayrıca gururlandırdı.
"Büyük bölümü turizm ve gemicilik başta olmak üzere müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak kredide, EBRD’den sağlanan dilim ise Türk çiftçisinin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak.
"ENBD gibi güçlü bir grubun hissedarlığında ülkemiz ekonomisi için taze kaynak sağlamaya ve diğer sermaye piyasası işlemlerine imza atmaya gelecek dönemlerde de devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

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