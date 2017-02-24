DenizBank’ın aktifleri 2016 yılında 136 milyar liraya ulaştı

İstanbul, 24 Şubat () - DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, "Türkiye’nin 81 ili ve yurt dışı dahil toplam 737 şube ve 15 bine yakın çalışanımız ile faaliyet gösteren bankamızın konsolide aktifleri 2016’nın sonunda yüzde 20 artarak 136 milyar liraya, net kârı ise 1.4 milyar liraya ulaştı" diye açıkladı.

Ateş'in yaptığı açıklamaya göre,

DenizBank’ın 2016 yılında konsolide bazda;

• Mevduatı yüzde 27’lik artış ile 90.6 milyar liraya

• Toplam kredileri yüzde 21’lik artış ile 123.8 milyar liraya

• Müşteri sayısı 1.2 milyon kişi artarak 103 milyon kişiye

yükseldi.

Hakan Ateş, toplam kredileri içerisinde yüzde 21’lik paya sahip KOBİ’lere yaptıkları her türlü yatırımın Türkiye ekonomisinin geleceğine hizmet ettiğine inandığını belirtti ve ekledi:

"KOBİ'ler, proje üreten kuruluşlar olmalarına karşın işletme sermayelerinin olmaması ve banka kredilerine erişememek gibi sıkıntılar yaşıyorlar.

"DenizBank olarak finansmana erişim imkanlarını artırmak, maliyetlerini asgari seviyelere indirmek üzere yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

"Bu konuda KOBİ’lerimizin en önemli destekçilerinden biri olan Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat sıkıntısı çeken KOBİ’lere kefil olarak son derece kıymetli bir katkı sağlıyor.

"Biz de KGF teminatlı kredi hizmetini tüm KOBİ’lerimize şubelerimizdeki uzman kadromuz ile vermekten gurur duyuyoruz.

"Ayrıca, düşük maliyetler ile finansmana erişebilmeleri amacıyla, ‘hayat nefes ile başlar’ diyerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Bankası işbirliğinde ‘Nefes Kredisi’ projesini hayata geçirdik.

"Bu kapsamda, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere özel, yıllık yüzde 9.90 faiz oranıyla 150,000 liraya kadar 12 ay vadeli kredi olanağı sunuyoruz.

"Ekonomik kalkınma için KOBİ'lerin gelişiminin şart olduğu inancıyla, bu yöndeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Ateş, DenizBank’ın en büyük pazar payına sahip özel banka konumunda olduğu tarımı desteklemeyi memleket meselesi olarak gördüklerini söyledi ve ekledi:

"Tarım bankacılığına odaklanmış 10 Bölge Müdürlüğümüz, 315 şubemiz, kaptanlarımız ve binlerce denizcimiz ile köy köy, kasaba kasaba gezerek, yöre insanına, üreticimize dokunarak çalışıyoruz. Bugün 1 milyonu aşan üretici, 8.1 milyar lira tarım kredisi büyüklüğümüz ve özel bankalar arasında yüzde 37’yi geçen pazar payımız ile sektörün lider özel bankasıyız."

Turizmin gelişimine de büyük önem atfettiklerini belirten Ateş, sektörün yaşadığı zorlukları aşabilmesi adına tüm kaynakları ile yatırımcıların yanında yer aldıklarını belirtti. 2016 yılsonu itibarıyla turizme aktarılan kredi tutarının 3 milyar dolar olduğunu vurgulayan Ateş şöyle devam etti:

"Rus hissedarımız Sberbank’tan da aldığımız güç sayesinde Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti artıracak her türlü girişime öncülük etmeyi milli görev olarak görüyoruz. Bu kapsamda Sberbank, Türkiye ve Rusya Merkez Bankaları işbirliğiyle, ülkelerimiz arasındaki dış ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesine yönelik bir sistemi uygulamaya koymak üzere çalışıyoruz. Turizm sektörüne önemli ölçüde katkı sağlayacak bu proje kapsamında Rus turistler Türkiye'de rubleyle ödeme yapabilecekler."

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