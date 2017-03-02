Deniz üzerindeki havalimanında Almanya seferi başladı

TÜRKİYE’de deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’nda Almanya’ya direkt seferler başladı.

Ordu’nun Gülyalı İlçesi’nde deniz üzerine dolguyla Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımı için yapılan, 22 Nisan 2015 tarihinde de hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı’nda Almanya’ya direkt seferler başladı. SunExpress havayolu şirketi tarafından Almanya’dan 172 yolcuyla kalkış yapan yolcu uçağı 03.00’te Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Almanya’dan ilk gelen yolcu kafilesini Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, çiçeklerle karşıladı. Başkan Tekintaş ve Şen, ilk uçuşu gerçekleştiren uçak pilotu ve kabin görevlilerine DE plaket verdi. Almanya’dan Ordu-Giresun Havalimanı’na yapılacak uçuşların haftada 1 kez gerçekleştirileceği, yaz mevsiminde ise sefer sayısının artırılacağı belirtildi.



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