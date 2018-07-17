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Demirören Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yıldırım Demirören atandı - Yeniden

DEMİRÖREN Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yıldırım Demirören atandı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Meltem Demirören Oktay atanırken, Tayfun Demirören de Yönetim Kurulu Üyesi oldu.  Şirketten yapılan açıklamaya...

Demirören Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yıldırım Demirören atandı - Yeniden
DEMİRÖREN Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yıldırım Demirören atandı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Meltem Demirören Oktay atanırken, Tayfun Demirören de Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun 16 Temmuz 2018 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK 363. maddesi uyarınca İlk Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere Mehmet Koray Yanç’ın atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Meltem Demirören Oktay, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Tayfun Demirören, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’ne Mehmet Soysal’ın seçilmesine karar verdiği belirtildi.
HÜRRİYET'İN DE BAŞKANI
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Yıldırım Demirören atandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunun, 16 Temmuz 2018 tarihinde, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yıldırım Demirören’in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Meltem Oktay Demirören, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Tayfun Demirören, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’ne Mehmet Soysal’ın atanmasına karar verildiği bildirildi.
Mehmet Koray Yanç, Orhan Kırca ve Alaattin Aykaç diğer yönetim kurulu üyeleri oldu.

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