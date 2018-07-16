Deloitte Teknoloji Fast 50’ye başvurular başladı

Elif Varan / İstanbul, 16 Temmuz () - Deloitte’un dünya çapında yürüttüğü “Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı”nın Türkiye ayağı başvuruları başladı. Program, her yıl olduğu gibi bu yıl da, son dört yılda en hızlı büyüyen ve cirosunu en hızlı artıran teknoloji dünyasının yıldızlarını buluşturuyor.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye”de, ülkenin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belirlenecek. Bu şirketler, programın uluslararası ayağı olan “ Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA” programına katılarak Avrupa ve dünyaya açılma şansını yakalayabilecek.

Geride bırakılan 12 yıl boyunca program ile Türkiye’den 23 farklı şirket ‘Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA’ listesine girerek marka algılarını uluslararası seviyeye taşımakla birlikte, yeni network’ler de kurdu. En hızlı büyüyenler listesinde Biotekno ve Logic Bilişim şirketleri sırasıyla 2009 ve 2011 yıllarında ‘Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA’da birinci oldu.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji ödül programlarından biri olan “Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye” 2018 için başvurular, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek.