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Değişken faizli tahvilin yeniden ihracında net satış 739.7 milyon lira

İstanbul, 18 Şubat () - Hazine'nin değişken faizli tahvilin yeniden ihracında net satış 739.7 milyon lira, ortalama fiyat 98.761 lira olarak gerçekleşti. Hazine'nin Şubat ayı borçlanma programı çerçevesinde düzenlediği, 6 Ağustos 2025...

Değişken faizli tahvilin yeniden ihracında net satış 739.7 milyon lira

İstanbul, 18 Şubat () - Hazine'nin değişken faizli tahvilin yeniden ihracında net satış 739.7 milyon lira, ortalama fiyat 98.761 lira olarak gerçekleşti.
Hazine'nin Şubat ayı borçlanma programı çerçevesinde düzenlediği, 6 Ağustos 2025 itfalı, 6 yıl vadeli, altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihalesinde nominal teklif ise 1 milyar 132 milyon lira oldu.
İhale öncesi Hazine rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 850 milyon lirası piyasa yapıcı bankalardan (PY), 975 milyon lirası kamudan olmak üzere 1 milyar 825 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine Şubat ayında toplam 22.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10.5 milyar lirası piyasadan, 4.5 milyar lirası kamudan, 2 milyar lirası da kira sertifikası ihracı yoluyla toplam 17 milyar liralık iç borçlanma programlıyor.

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