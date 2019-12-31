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Değerli metaller yükselişte, altın üç ayın zirvesine çıktı
ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanacağına ilişkin açıklamalara bağlı olarak yatırımcıların güvenli liman olarak anılan yatırım araçlarından uzaklaşmalarına karşın, değerli metaller yükselişe geçti....
EKONOMİ 31.12.2019, 11:34
ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanacağına ilişkin açıklamalara bağlı olarak yatırımcıların güvenli liman olarak anılan yatırım araçlarından uzaklaşmalarına karşın, değerli metaller yükselişe geçti. Altının ons fiyatı, yüzde 0.62 artışla 1.524,31 dolara çıkarak, son üç ayın en yüksek düzeyine tırmandı.
Analistlere göre, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret ilişkilerinin gelişeceğine ilişkin işaretler ile doları düşük düzeylerde tutması, değerli metallerin fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.
Gelişmelere bağlı olarak, gümüş yüzde 1.07 değer kazanarak 18.11 dolara yükselirken, platin yüzde 1.52 artarak 971.85 dolara çıktı. Bir ons paladyum da yüzde 0.26 artışla 1,914.77 dolara kadar yükseldi.
Analistlere göre, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret ilişkilerinin gelişeceğine ilişkin işaretler ile doları düşük düzeylerde tutması, değerli metallerin fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.
Gelişmelere bağlı olarak, gümüş yüzde 1.07 değer kazanarak 18.11 dolara yükselirken, platin yüzde 1.52 artarak 971.85 dolara çıktı. Bir ons paladyum da yüzde 0.26 artışla 1,914.77 dolara kadar yükseldi.
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