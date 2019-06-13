Değerli metaller jeopolitik riskler etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () – Altın ve gümüş fiyatları ABD’nin İran ile ilişkilerinin gerginleşmesi ve Çin ile devam eden ticaret gerginlikleri etkisiyle yükseldi.

Değerli metal fiyatlarında görülen artışın diğer bir sebebi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını, açıklanan zayıf ekonomik veriler sebebiyle Eylül ayında düşüreceğini tahmin eden yatırımcıların doları baskılaması oldu.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.32 artışla 14.8 dolardan,

- altın, yüzde 0.23 artışla 1,339.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.26 düşüşle 2.648 dolardan,

- platin, yüzde 0.12 artışla 811.5 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.38 artışla 1,425 dolardan işlem görüyor.

