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Değerli metal fiyatları ticari iyimserlikle yükseldi
ABD ve Çin’in uzlaştıkları ticaret anlaşmasını imzalamaya yaklaştıklarına yönelik yeni gelişmelerle değerli metaller fiyatları yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Çin’le ticaret konusunda “ilerleme” elde ettiklerini...
EKONOMİ 24.12.2019, 11:05
ABD ve Çin’in uzlaştıkları ticaret anlaşmasını imzalamaya yaklaştıklarına yönelik yeni gelişmelerle değerli metaller fiyatları yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Çin’le ticaret konusunda “ilerleme” elde ettiklerini ve söz konusu anlaşmanın ilk kısmının “kısa bir süre” içinde imzalanmasını beklediğini söyledi. Piyasadaki ticari iyimserlik, Pekin’in 1 Ocak’tan itibaren bazı ithal ürünlere uyguladığı ek gümrük vergilerini azaltacağı açıklamalarıyla desteklendi.
Gelişmelerin ardından platin yüzde 0.10 artışla 939.30 dolardan, altın yüzde 0.92 artışla 1,494.30 dolardan ve gümüş yüzde 0.95 artışla 17.665 dolardan işlem görürken, paladyum yüzde 0.19 düşüşle 1,845.4 dolarda hareket etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Çin’le ticaret konusunda “ilerleme” elde ettiklerini ve söz konusu anlaşmanın ilk kısmının “kısa bir süre” içinde imzalanmasını beklediğini söyledi. Piyasadaki ticari iyimserlik, Pekin’in 1 Ocak’tan itibaren bazı ithal ürünlere uyguladığı ek gümrük vergilerini azaltacağı açıklamalarıyla desteklendi.
Gelişmelerin ardından platin yüzde 0.10 artışla 939.30 dolardan, altın yüzde 0.92 artışla 1,494.30 dolardan ve gümüş yüzde 0.95 artışla 17.665 dolardan işlem görürken, paladyum yüzde 0.19 düşüşle 1,845.4 dolarda hareket etti.
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