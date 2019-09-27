Değerli metal fiyatları ticaret iyimserlikleriyle düştü

Değerli metal fiyatları, ABD ve Çin’in ticaret görüşmelerine 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin duyurulması sonrasında oluşan iyimserlik etkisiyle düştü.

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in ABD’nin ek gümrük vergisi muafiyet kararına karşılık olarak, Çin’in ABD’den daha fazla mal almak istediğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında son durum şöyle:

- gümüş, yüzde 1.8 düşüşle 17.59 dolardan,

- altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,505 dolardan,

- bakır, yüzde 0.43 artışla 2.5885 dolardan,

- platin, yüzde 0.88 düşüşle 927.9 dolardan ve

- paladyum yüzde 1.01 düşüşle 1,626.3 dolardan işlem görüyor.

