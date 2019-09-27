banner314

banner325

Son Dakika

Değerli metal fiyatları ticaret iyimserlikleriyle düştü

Değerli metal fiyatları, ABD ve Çin’in ticaret görüşmelerine 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin duyurulması sonrasında oluşan iyimserlik etkisiyle düştü. Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in ABD’nin ek gümrük vergisi...

EKONOMİ 27.09.2019, 11:47
Değerli metal fiyatları ticaret iyimserlikleriyle düştü
Değerli metal fiyatları, ABD ve Çin’in ticaret görüşmelerine 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin duyurulması sonrasında oluşan iyimserlik etkisiyle düştü.
Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in ABD’nin ek gümrük vergisi muafiyet kararına karşılık olarak, Çin’in ABD’den daha fazla mal almak istediğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında son durum şöyle:
- gümüş, yüzde 1.8 düşüşle 17.59 dolardan,
- altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,505 dolardan,
- bakır, yüzde 0.43 artışla 2.5885 dolardan,
- platin, yüzde 0.88 düşüşle 927.9 dolardan ve
- paladyum yüzde 1.01 düşüşle 1,626.3 dolardan işlem görüyor.
 

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2