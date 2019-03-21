Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

İstanbul, 21 Mart () - Hataylı girişimci Ayşegül Abacı’nın kurduğu Defne Pelet, hammadde olarak Hatay‘ın sahip olduğu defne ağacı potansiyelini değerlendirerek defne ağacı talaşından biyokütle enerjisi üretiyor.

Çevre dostu ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Defne Pelet, doğalgaz ve kömürden çok daha ucuz, yüksek kalorili ve yüzde 50 tasarruf sağlayan yakıt üreterek ekonomiye katma değer sağlıyor.

Hatay‘da yaygın olarak bulunan defne ormanlarındaki atıkları yüksek sıcaklık ve basınç altında presleyerek kalorisi yüksek, çevre dostu, temiz ve güvenli biyokütle enerjisine dönüştüren Defne Pelet, uygun atık konumunda bulunan defne atıklarından yenilenebilir enerji üretiyor. Defne Pelet, ekonomiye katma değer sağlayan bir kuruluş olarak faaliyet göstererek yalnızca yüzde 1.0 atık oranı ile yüksek kalorili yakıt üretiyor.

Doğalgaz ve kömürden çok daha ucuz

Defne Pelet‘in Kurucusu Ayşegül Abacı, ağaçlardan dökülen dallar, yapraklar ve kuru çalılar gibi orman atıklarını talaş haline getirip yüksek ısı ve basınç işlenmesiyle peletin elde edildiğini belirterek, yenilenebilir enerji olması, zararlı gaz çıkışının azalması nedeniyle hava kirliliği yaratmaması ve nakliyesi ile kullanımının kolay olması nedeniyle değerli ve çevreci bir enerji hammaddesi olduğunu belirtti. Peletin doğalgaza oranla yüzde 20–34, kömüre oranla da yüzde 15–35 daha ucuz olduğunu vurgulayan Abacı, yüzde 99 enerji üreten peletin kül oranının yalnızca yüzde 1.0 olduğunu söyledi. Abacı, peletin yüzde 50 tasarruf sağladığını ve yüzde 70 oranında çevre dostu olduğunu belirtti.

Sanayide kullanılması halinde peletin hava kirliliğini büyük ölçüde önleyeceğini ve baca filtre sistemleri için harcanan maliyetleri azaltacağını belirten Abacı, 1 kilogram peletin 5 kilowatt enerji değerinde olduğunu ve 2 kilogram peletin 1 litre sıvı yakıta eşit değerde enerji üretirken, üçte biri fiyat değerinde olduğunun altını çizdi.

Kömüre kıyasla daha verimli ve temiz

Pelet yakıtının yanması sonucunda bacalardan herhangi bir duman çıkmadığını söyleyen Abacı, peletin kömür gibi insan sağlığına ve çevreye zarar vermediğini belirtti. Pelet ile yerli kömürün kaloriferik değeri arasında neredeyse bir fark olmadığını vurgulayan Abacı, peletin değerinin 4,500–5,000 kilowatt, yerli kömürün ise 5 bin kilowatt olduğu bilgisini verdi. Kömürün yanma süresinin uzun olduğunu ve bir saati bulduğunu belirten Abacı, bu oranın pelette 15 dakika olduğunu söyledi.

Abacı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kömür kazanlarında kömürün yanma verimliliği en fazla yüzde 78‘dir. Yani kömürün en az çeyrek torbası boşa gider. Pelet yakıtı kazanlarında ise yanma verimliliği yüzde 97 civarındadır. Hemen hemen boşa giden pelet yakıtı yoktur. Ayrıca kömür kazanlarında kazan ve baca içerisinde sık sık kurum ve cüruf oluşur, bu cürufların günlük olarak temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde kazan çalışmaz, verimli bir şekilde ısı vermez. Ancak pelet kazanlarında sık sık değil iki haftada bir beş dakikalık bir temizlik yeterlidir. Pelet yakıtının atık oranı yüzde 1.0’dir ve yüzde 99 enerji verimliliği vardır. Yani bir ton pelet yakıtından sadece 10 kilo kadar atık çıkar. İşletmeler açısından kömüre kıyasla çok daha ekonomik ve her bakımdan avantajlı bir yakıt.“

Türkiye‘nin yıllık ihtiyacı 500 bin

Pelet pazarına bakıldığında yıllık bazda dünyanın ihtiyacının 400 milyon ton, Avrupa‘nın altı milyon ton, Türkiye‘nin de 500 bin ton olduğunu belirten Abacı, Defne Pelet‘in iş modeli ile gidebileceği pazarın büyüklüğünün 4 milyar 200 milyon lira, girişimin mevcut kapasitesiyle oluşturabileceği pazar büyüklüğünün de 350 milyon lira düzeyinde olduğunu belirtti. Türkiye‘nin pelet kaynağı açısından zengin bir ülke olduğunu söyleyen Abacı, ülke ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra firmaların yeterli yatırım desteği gördükleri takdirde ciddi ihraç rakamlarına ulaşmalarının mümkün olduğunu söyledi.

KAGİDER‘in seçtiği 15 proje arasında yer aldı

Başarılı bir kadın girişimci olarak KAGİDER üyesi olan Ayşegül Abacı, derneğin “Proje 15“ adlı 15 kadın girişimciyi destekleyen projesinin de kazananlarından oldu. Defne Pelet, melek yatırımcılarla ve girişimcilik ekosistemi ile buluşma, PR ve altı aylık mentorluk desteği ile KAGİDER üyeleri arasından hukuk, pazarlama, teknoloji gibi alanların uzmanlarından oluşan Danışma Kurulu‘nun desteğini alacak. Defne Pelet‘in yıllık yüzde 150 büyüme hedefiyle faaliyet gösterdiğini vurgulayan Abacı, yeni yatırımlarla günlük 5 ton olan üretimini saatlik 4.5 tona çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)