Dededen kalma zeytinleri kayık ve atlarla topluyorlar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde çiftçiler, dağlık arazideki ormanlık alana dedelerinin 70 yıl önce aşıladığı zeytin ağaçlarında hasada başladı. Yol olmadığı için hiçbir aracın çıkmadığı sarp arazideki zeytinler, çiftçiler tarafından göl kenarındaki kayık veya at sırtında taşınıyor.

İlçeye bağlı kırsal kırsal Alanlı mahallesi halkı, dedelerinin 70 yıl önce 1500 dönümlük dağlık alanda aşıladığı zeytin ağaçlarından ürün toplamaya başladı. Bu yıl yaklaşık 1000 ton rekolte beklenen zeytini toplamak için çalışmaya başlayan yöre halkı, arazinin elverişsiz olması nedeni ile hasatı at sırtında ve göl kenarından kayıklarla topluyor. Mahalle Muhtarı İlyas Peksoy, arazi şartlarının çok zor olduğunu, bu nedenle de topladıkları zeytinleri araziden güçlükle indirdiklerini söyledi. Peksoy, "Yıllar önce atalarımız, dedelerimiz bu ormanlarda zeytin ağaçlarını aşılamışlar. Çok büyük bir saha ancak ulaşım olmadığı için baraj göletinden kayıkla, dağlardan at ile ya da sırtımızda taşıyarak zeytin topluyoruz. Yetkililerden buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Eğer yolumuz olursa üretim yılda yaklaşık 2 bin tona ulaşır. Ayrıca mahallemizden civar il ve ilçelere göçenlerden tekrar mahalleye dönüş olur" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Yorulmaz ise arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı günlük 500 kilo zeytin toplayabildiklerini belirterek "Sabah erkenden ormanlık alana kayık ile geliyoruz. Gelinim ile birlikte günlük yaklaşık 500 kilo zeytin toplayarak tekrar kayık ile evimize geliyoruz. Eğer burada yolumuz olsa günlük 1 ton zeytin toplarız" dedi.

YAĞ ORANI ÇOK YÜKSEK

İbrahim Bozdoğan ise zeytinlerin çok kaliteli ve yağ oranının yüksek olduğunu ifade ederek geçen yıl topladığı 5 ton zeytinden 1,5 ton yağ elde ettiğini söyledi.

Fatma Ava da yol olmadığından dolayı topladıkları zeytinleri taşımakta güçlük çektiklerini kaydederek yetkililerden yol istedi.