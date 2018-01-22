Davos’a gitmenin maliyeti 40,000 dolar

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ocak () – İsviçre Alplerindeki Davos kasabasında yarın başlayacak ve dört gün sürecek 48. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) bir delege göndermenin maliyeti 40 bin dolar.

Bu yıl "Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen zirveye 100’den fazla ülkeden 2 bin 500’den fazla lider, siyasetçi, akademisyen, işadamı ve gazeteci katılacak. 400’den fazla oturumun gerçekleşeceği zirveye yalnızca bir delege göndermenin maliyeti ise CNN International tarafından yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 40 bin doları buluyor.

Öncelikle Davos’a katılmak için resmi olarak davet edilmiş olmak gerekiyor. WEF her yıl dünya genelinden hükümet liderlerini, en büyük şirketlerin CEO’larını, teknoloji geliştiren yenilikçi şirketleri, sosyal girişimcileri, hayırseverleri ve medya şirketlerini davet ediyor.

Devlet liderlerine, dini liderlere, akademisyenlere, sosyal girişimcilere, uluslararası örgütlerin üyelerine ve haber spikerlerine ücretsiz olan WEF giriş kartı işdünyasından katılanlar için ise yaklaşık 20 bin dolar.

İsviçre Alpleri’nde masal gibi bir vadinin en tepesindeki kayak merkezi Davos’a çıkmak ise yine çok uygun değil. Business Class uçan bir işadamının yaklaşık uçak bileti maliyeti 4 bin 800 dolar ila 7 bin 200 dolar. Limuzin ile tepeye transfer ise tek yön 700 dolar. Fakat şirket CEO’ları bazen bu zorlu tırmanışı araçla değil helikopterle yapabiliyor. Helikopter maliyeti ise yaklaşık 9 bin dolar. Yapılan araştırmaya göre Davos ve çevresinde konaklama maliyeti ise yaklaşık 3 bin dolar. Bu da Davos’a giden üst düzey bir yetkilinin toplam harcamalarını 40 bin dolara yükseltiyor.

Açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yapacağı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kapanış konuşmasını gerçekleştireceği zirveye çok sayıda ülkenin lideri katılımını teyit etti. Davos Zirvesi'ne Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak. (Grafik)